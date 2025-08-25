Inter, Sucic e Bonny esaltano San Siro: anche Khephren Thuram esulta per il fratello, il web impazzisce

Anche i nuovi si esaltano nel travolgente esordio dei nerazzurri contro il Torino: il croato disegna calcio, l'attaccante bagna l'esordio con un gol. E il centrocampista della Juventus applaude in tribuna

Da sette mesi la Thu-La non entrava in azione contemporaneamente: questa sera hanno esagerato, dimostrando che il finale amaro della scorsa stagione è stato ormai dimenticato.

Inter, avvio esaltante

L’Inter ha iniziando rullando il Torino, mettendo in mostra gioco, fame, grinta e tecnica. La delusione della finale Champions e le liti d’estate sembrano davvero essere un affare ormai superato. Il gioco nerazzurro è travolgente, la squadra sta bene fisicamente e ha un’aggressività che di solito matura dopo qualche settimana dal via. A cominciare da Marcus Thuram, che sotto gli occhi di papà Lian e fratellino Khephren realizza una doppietta e fornisce una prestazione mastodontica.

Festa in casa Thuram

Il fratellino della Juventus prima esulta, applaude, poi con il passare dei minuti si rende conto della forza di questa Inter, che dovrà affrontare a breve: il derby d’Italia infatti è in programma alla terza di campionato, e i vice campioni d’Italia e d’Europa sembrano già carichi a pallettoni. Allo stesso modo Lautaro è straripante, segna costruendosi il gol strappando palla nell’impostazione della manovra granata e confeziona assist ai compagni.

Sucic e Bonny esaltano San Siro

Ma nell’Inter di questa sera hanno brillato anche i nuovi: Sucic ha sorpreso per il repertorio quasi da veterano messo in mostra, tra conclusioni insidiose dalla distanza a passaggi spalle al compagno che richiamano i tocchi dei grandi campioni. Splendido il passaggio a Thuram in occasione del 2-0, quasi a “sentire” l’inserimento del compagno. Il croato ha lasciato i compiti di regia a Barella, ma è sembrato assolutamente padrone del centrocampo. E c’è stata gloria anche per Bonny, subentrato nella ripresa a Thuram, che ha realizzato il sogno del gol al debutto su assist di Lautaro.

Inter affamata e arrabbiata

E’ la prima giornata, ed è presto ovviamente per emettere sentenze: ma se il Milan ha deluso, la Juventus e il Napoli hanno fatto quanto dovevano fare, l’Inter invece ha mostrato fame, rabbia, voglia di riscatto e di vittoria. Non poteva esserci inizio migliore anche se resta la protesta della Curva Nord contro le restrizioni imposte dal club, come accaduto anche per la Curva del Milan.

Il web nerazzurro esulta

Come ovvio che sia, il web nerazzurro impazzisce di gioia, Come Adriano: “Credevo che vincevamo ma nn così a mani basse. Il Torino credevo che era una squadra più solida invece almeno questa sera è poca cosa. Cmq sempre meglio cominciare bene”. Pierluigi ammette: “Ottima Inter ma il Torino é imbarazzante. Mi metto nei panni dei tifosi granata ….poveri”. Mentre Lorenzo critica l’ex allenatore: “l’Inter ha qualcuno in panchina che è un allenatore, non un mister spiaze che ha fatto fare all’Inter in soli 4 anni le sue più grandi figure barbine di tutta la sua storia”. E Numa ironizza in chiave derby: “Siamo davvero uguali ai nostri cugini“.

I tifosi applaudono anche Khephren Thuram

Gli interisti sembrano divertiti anche dalla presenza dello juventino Khephren Thuram in tribuna, come Marco: “Da interista quanto mi piacerebbe avere Kephren in squadra. La Juve ci ha visto lungo con lui”. E Milorad ammette: “La famiglia Thuram è veramente straordinaria“. E Andrea aggiunge: “I Thuram sono ragazzi perbene, padre perbene e ragazzi educati entrambi”. E Luigi ironizza: “La terza giornata di campionato finirà nuovamente 4-4”. Mentre Alessandro ammette: “Se volesse anche venire a giocare col fratello…”.