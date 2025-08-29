Inter, Sucic già inamovibile: Calhanoglu e Mhkitaryan rischiano il posto, i tifosi hanno scelto 

Il croato verso la conferma da titolare contro l’Udinese dopo la bella prova offerta al debutto con il Torino: a fargli spazio uno dei due senatori

Petar Sucic ci ha messo poco a prendersi l’Inter: dopo la bella prova contro il Torino, il croato sarà confermato titolare da Cristian Chivu anche contro l’Udinese. Intanto Hakan Calhanoglu torna a disposizione: uno tra lui e Henry Mkhitaryan resterà in panchina.

Inter conquistata da Sucic

Personalità, dinamismo, visione di gioco: con la prestazione offerta contro il Torino, nella sua gara d’esordio in serie A, Petar Sucic ha conquistato Cristian Chivu, intenzionato a confermarlo da titolare nell’Inter anche nella gara di domenica contro l’Udinese, valida per la 2a giornata di campionato. L’ex Dinamo Zagabria opererà ancora da mezz’ala accanto, Niccolò Barella è l’unico altro centrocampista ad essere sicuro di un posto dal 1’.

Il rientro di Calhanoglu

Per la gara contro l’Udinese, infatti, Chivu avrà finalmente a disposizione Hakan Calhanoglu: il regista ha risolto i suoi problemi fisici – è anche stato convocato dal c.t. della Turchia Vincenzo Montella per le gare valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali – e punta a riprendersi la maglia da titolare. Rientrare dal 1’ aiuterebbe Calha anche a chiudere definitivamente un’estate turbolenta, apertasi con l’infortunio che gli ha fatto saltare il Mondiale per club, le voci di un suo possibile passaggio al Galatasaray e poi lo scontro interno allo spogliatoio con Lautaro Martinez, sbarcato anche sui social network. Ora è tornato il sereno in casa Inter e Calhanoglu è pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella squadra di Chivu.

Ballottaggio Calha-Mkhitaryan: i tifosi hanno scelto

In questo momento, però, con Sucic inamovibile il centrocampista dovrà contendere la maglia da titolare a Henry Mkhitaryan: dovesse giocare il turco, Barella tornerebbe nel ruolo di mezz’ala, mentre con l’armeno dal 1’ l’azzurro sarebbe confermato da perno centrale della mediana. Chivu deciderà probabilmente domani, intanto i tifosi dell’Inter hanno già scelto l’uomo che vorrebbero vedere titolare.

“Mi pare ovvio che in panca ci andrà Mkhitaryan”, commenta Agostino su X. “Sucic non si tocca, l’armeno in panchina!”, chiede EB. “Col ritorno di Calha Chivu non può assolutamente mettere Mkhitaryan titolare”, scrive Anas. “Se Sucic continua così il centrocampo potrebbe diventare ancora più forte di quello visto negli scorsi anni”, aggiunge SicSemper. “Col Torino Mkhitaryan ha visto giocare Sucic e si è reso conto che era l’ultima volta che partiva titolare”, commenta Mattia. “Il posto di Mkhitaryan sarebbe già dovuto traballare da un pezzo, è l’unico giocatore che veramente andava sostituito degli 11 e Sucic è arrivato per quello: ora tocca a Chivu”, l’analisi di Enea.