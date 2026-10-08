Inter, Sucic la pensa come Boban: minaccia velata sull’addio a gennaio, lo stop di Jones apre nuovi scenari 

Il croato scontento per il minutaggio ridotto, già evidenziato dall’ex campione: potrebbe chiedere la cessione, l’infortunio dell’ex Liverpool cambierà la situazione?

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

“Mal di pancia” per Petar Sucic in casa Inter: al termine del ritiro con la Croazia il centrocampista ha fatto trasparire un certo malumore per il minutaggio ridotto concessogli da Cristian Chivu e ha fatto un’allusione al possibile addio nel mercato di gennaio, auspicato dal connazionale Zvonimir Boban. L’infortunio patito da Curtis Jones può cambiare la situazione.

Inter, Sucic la pensa come Boban

C’è un caso Sucic nell’Inter. Il centrocampista croato si aspettava di trovare più spazio in questo inizio di stagione, lo ha fatto capire egli stesso in un’intervista concessa dopo l’ultima sfida della Croazia nella parentesi dedicata alla Nations League, contro la Spagna. Sucic ha prima provato a dribblare la domanda, poi però non è riuscito a nascondere il suo disappunto arrivando addirittura ad alludere ad un possibile addio nel prossimo mercato di gennaio. Una soluzione già prospettata da Zvonimir Boban, ex stella del calcio croato, che qualche giorno fa gli aveva suggerito di cambiare aria.

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Sucic e la minaccia dell’addio a gennaio

“Se sono felice del mio minutaggio in nerazzurro? Queste sono cose di cui preferirei parlare in un altro momento – ha dichiarato Sucic – Lotterò e darò il massimo per il club, quindi vedremo cosa succederà tra due o tre mesi”. Ovvero a gennaio, quando si aprirà la finastra dei trasferimenti invernali. Di fatto, il centrocampista ha mandato un chiaro messaggio all’Inter: così non è contento e se Cristian Chivu dovesse continuare a limitare il suo utilizzo allora potrebbe chiedere la cessione.

Inter, i minuti dei centrocampisti

Ma Sucic è davvero sotto-utilizzato da Cristian Chivu? Nella classifica dei minuti spesi in campo dai centrocampisti dell’Inter il croato occupa la quarta posizione con 212’: davanti a lui ci sono Nicolò Barella, primo con 510’ e un ampio margine si Piotr Zielinski (382’) e Curtis Jones (242’). Sucic, dunque, non ha molti minuti in meno rispetto all’inglese, mentre alle sue spalle ci sono Hakan Calhanoglu (penalizzato dagli infortuni e fermo a 197’), Henrik Mkhitaryan (appena 69’) e Aleksandar Stankovic (15’). Nei numeri, dunque, Sucic è il primo cambio a centrocampo per Chivu, un ruolo che evidentemente gli sta stretto.

Jones si ferma, occasione per Sucic

Qualcosa, però, potrebbe cambiare nei prossimi giorni: oggi Jones si è infatti fermato per infortunio, l’inglese ha rimediato “un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra”, come comunicato dall’Inter, e rischia uno stop di almeno tre settimane. Un periodo in cui i nerazzurri saranno impegnati in un serrato ciclo di partite tra campionato e Champions League: Jones salterà di sicuro la prossima gara col Parma e, a seguire, quelle con Bruges, Bologna, Shakthar, Fiorentina e Venezia, tornando nella migliore delle ipotesi a disposizione per la gara col Milan del 31 ottobre.

Per Chivu si tratta di un problema serio, che però potrebbe trasfomarsi in un’opportunità per Sucic: senza la concorrenza di Jones nel ruolo di mezz’ala offensiva, il croato ha infatti l’opportunità di dimostrare di meritare maggiore considerazione nelle rotazioni del tecnico nerazzurro.