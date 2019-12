Inter: sui social tra festeggiamenti e “scansamose”

Il 2019 dell’Inter si chiude nel migliore dei modi possibili. La formazione nerazzurra, in piena emergenza, batte 4-0 il Genoa al termine di una gara che ha dimostrato lo stato di forma della squadra di Conte.

I sospetti. In casa nerazzurra tanta esaltazione, ma i tifosi delle altre squadre però non sono proprio contenti della formazione messa in campo da Thiago Motta. “L’Inter in mezz’ora vince nonostante l’arbitro Pairetto contro il Genoa di Thiago Motta e Pinamonti (ex Inter) scesi in campo in ciabatte. Il calcio pulito che ci piace tante”. E lo “scansamose” con tanto di foto “Jagiello titolare, Schone in panchina”.

Il rigore di Esposito. Oltre alla vittoria, i tifosi nerazzurri si concentrano soprattutto su un gesto: la scelta di Lukaku di lasciare fare il rigore al giovanissimo Sebastiano Esposito: “Dedica alla mamma, i panini mangiati prima degli allenamenti, le notti insonne prima della partita. E poi diventa il più giovane della storie dell’Inter a segnare a San Siro. Te la meriti tutta Seba, ora non sciupare quello che si sei guadagnato”. Un gesto che ha toccato tifosi e non solo: “Se non vi siete commossi (o quasi) ascoltando Sebastiano Esposito dopo Inter-Genoa vuol dire che non avete mai preso a calci un pallone”; e ancora “Con questo rigore fatto calciare a Esposito raggiungiamo la bellezza ma del significato di squadra”.

SPORTEVAI | 21-12-2019 20:24