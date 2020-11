Inter sul giovane regista, i tifosi: "Non finisca come Tonali”

L’Inter continua a sondare il mercato in cerca non solo di giocatori in grado di completare subito l’organico di Antonio Conte, ma anche di buoni affari per il futuro. Secondo la Gazzetta dello Sport, un giovane centrocampista messosi in luce nelle prime giornate di campionato ha attirato l’attenzione del duo Marotta–Ausilio.

Il giovane Rovella nel mirino dell’Inter

Si tratta di Nicolò Rovella, classe 2001 che Rolando Maran ha lanciato come titolare nel suo Genoa dopo il focolaio di coronavirus scoppiato all’interno del gruppo squadra rossoblu. Titolare per la prima volta proprio contro l’Inter, Rovella non è più uscito dalla formazione di Maran, mostrando qualità e soprattutto personalità in mezzo al campo.

Delle sue qualità si sarebbero accorte anche Roma e Juventus, ma l’Inter sembra quella più interessata a fare la prima mossa: il Genoa conta di rinnovare a breve il contratto di Rovella, in scadenza a giugno 2021, per poi cederlo a fine stagione per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Un’operazione, questa, che piace a gran parte dei tifosi nerazzurri, alcuni dei quali, però, temono che l’Inter possa commettere gli stessi errori già compiuti per un altro talento finito poi a una rivale scudetto.

I tifosi temono la beffa in stile Tonali

“Attenzione, si potrebbe ripetere un’operazione alla Tonali”, avverte su Facebook Maurizio ricordando la beffa subita dal Milan con il centrocampista ex Brescia. Luca spera che l’Inter vada fino in fondo con Rovella: “È da prendere questo. È davvero tanto promettente”.

Antonio spera che l’Inter anticipi anche il Genoa: “Visto che il ragazzo è in scadenza di contratto, se non rinnova subito con l’attuale club può già mettersi d’accordo con un altro club già da gennaio”.

Lorenzo, invece, non è d’accordo, in questo momento l’Inter ha bisogno di altro: “ancora centrocampisti… attaccanti servono… attaccanti!!!”.

SPORTEVAI | 17-11-2020 10:21