Inter, un'ipotesi di mercato crea scompiglio tra i tifosi

E’ già tempo di mercato in casa Inter. O come spesso si dice: il calciomercato non conosce soste. Anche se in attesa di capire come e se finire il campionato di serie A, la formazione nerazzurra comincia già a programmare il futuro. Conte ha chiesto da tempo un rinforzo in attacco alla società, tanto che la finestra di mercato di gennaio è stata arricchita dalle voci su Giroud.

Addio Icardi

Ma ora la società deve far fronte a più di una situazione. Innanzitutto c’è da sciogliere il dubbio Icardi. L’attaccante argentino potrebbe ritornare a casa base dopo una stagione in prestito al PSG, ma nelle ultime ore la formazione transalpina ha avanzato una proposta di acquisto che i nerazzurri potrebbero prendere in considerazione. Il riscatto è fissato a 70 milioni mentre il PSG non vorrebbe spingersi oltre i 55-60.

Ma nei movimenti in uscita rischia di esserci ancora Lautaro Martinez. Il giocatore argentino è l’oggetto dei desideri del Barcellona, con Leo Messi che in prima persona ha richiesto l’acquisto del giovane talento. Le due parti sono lontanissime visto che i nerazzurri chiedono una cifra che supera i 100 milioni di euro. Ma nel frattempo la società vuole cautelarsi.

Dopo Mertens, nel mirino un altro ex Napoli

E dopo aver tentato inutilmente l’affondo a Dries Mertens, per allungare la panchina e dare a Lukaku una spalla ideale, l’Inter torna a pensare al Napoli, o meglio in questo caso a un ex Napoli. Nel mirino del club ci sarebbe sempre di più Edinson Cavani. Il giocatore uruguaiano, che con la maglia dei partenopei ha fatto sfracelli nel nostro campionato, arriva a scadenza di contratto a fine stagione, e potrebbe essere la soluzione ideale per l’attacco di Antonio Conte.

Il suo ingaggio (si parla di cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro) non è certamente basso ma a costo zero potrebbe essere un colpo interessante. Le notizie degli ultimi giorni hanno creato molto fermento tra i tifosi: “Se il PSG prende davvero Icardi – scrive Giovanni – e Cavani viene da noi, esco a suonare il clacson”. Un sentimento condiviso da tanti tifosi: “Leggo di gente che dubita sulle condizioni fisiche di Cavani, piango. Sono gli stessi che se poi non arriva vomitano su Suning fino allo sfinimento”.

E il partito dei pro-Cavani si allarga: “Il tandem Lukaku-Cavani in serie A farebbe sfracelli. Devastanti e potenzialmente da 20 gol minimo a testa. Tecnica, fisico, mentalità e intelligenza tattica, coppia ideale per Conte che vuole gente pronta subito per vincere”. Ma per l’attaccante ex Napoli, la lista delle pretendenti è piuttosto lungo e comprende anche l’Atletico Madrid e alcune squadre della Premier. E sui social c’è chi chiede anche l’inserimento della Juventus: “Non so se abbia qualcosa dal punto di vista fisico – dice un tifoso – ma pochi attaccanti al mondo sembrano potersi integrare meglio di Edinson Cavani con Cristiano Ronaldo. Facendo all in sul centrocampo e liberandosi di Higuain, l’uruguaiano sarebbe una buona soluzione low cost”.

SPORTEVAI | 24-05-2020 09:41