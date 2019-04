Inter, super maxi scambio con la Juventus

L'asse Torino-Milano potrebbe, presto, farsi incandescente. Tantissimi i possibili incroci di mercato tra Juventus e Inter. Sul piatto ben quattro giocatori, tutti di livello top, ossia Dybala, Kean, Icardi e Skriniar. Le necessità dei bianconeri sono chiare da tempo: trovare un forte difensore centrale che possa puntellare il reparto arretrato e, se possibile, migliorare ulteriormente l’attacco. Vecchia Signora che si sta interrogando da tempo, infatti, sul futuro di Dybala, indicato come uno dei possibili partenti.

Dall'altra parte, l'Inter vuole trovare una soluzione al caso Icardi (nonostante Wanda Nara abbia ribadito, più volte, la sua volontà di restare nerazzurro). I vertici del club avrebbero un debole per Dybala e, soprattutto, come riporta il Corriere dello Sport, sognerebbero Kean, giovane talento bianconero, in scadenza di contratto nel 2020 (il rinnovo con i bianconeri non è ancora arrivato).

Da qui l'ipotesi di un possibile, super, scambio con protagoniste assolute Juventus e Inter. Skriniar e Icardi farebbero le valigie per trasferirsi a Torino mentre, al Suning Center di Appiano Gentile, arriverebbero Dybala e Kean. Insomma, una maxi operazione che avrebbe del clamoroso ma che, paradossalmente, potrebbe fare la felicità di entrambi i club. Chiaramente, tutto è in evoluzione, giorno dopo giorno. In casa Juventus, ad esempio, prima di iniziare a fare discorsi approfonditi a livello di mercato, vogliono chiarire la posizione di Allegri. Il vertice tra Agnelli e il tecnico (in programma a breve giro) sarà decisivo per comprendere anche le future mosse a livello di mercato. Paratici e Marotta potrebbero, presto, tornare a lavorare insieme ma per obiettivi differenti.

SPORTAL.IT | 30-04-2019 08:02