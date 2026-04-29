Inter, svolta portiere: Martinez cambia i piani su Vicario. E Marotta prepara un colpo top

Gerarchie ridefinite in porta: il vice di Sommer può scalzare l'italiano del Tottenham. E il tesoretto per il numero 1 sarà destinato a un altro settore del campo

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Mancano quattro partite alla fine del campionato, l’Inter ha più di mezzo scudetto sul petto e Cristian Chivu è pronto ad affidarsi ancora a Josep Martinez tra i pali. Il 27enne spagnolo, forte della fiducia dell’allenatore e della società, può cambiare i piani legati a Guglielmo Vicario, da tempo principale indiziato a raccogliere l’eredità di Yann Sommer. Una svolta a sorpresa in porta, con effetti significativi anche sul mercato: così aumentano le possibilità per Beppe Marotta di dirottare le risorse su un grande colpo in un’altra zona del campo.

Inter: effetto Martinez, Vicario in stand-by

Martinez è rimasto in panchina in occasione dell’ultima partita di Serie A che l’Inter ha pareggiato 2-2 a Torino, ma era partito titolare nelle due sfide precedenti contro Cagliari in campionato e Como in Coppa Italia. L’ex Genoa ha confermato ancora una volta la propria affidabilità: senza i suoi miracoli, infatti, i nerazzurri non sarebbero riusciti a ribaltare la squadra di Cesc Fabregas.

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Con Sommer sempre più vicino all’addio ad Appiano Gentile – complice un contratto in scadenza tra due mesi – si aprono inevitabili riflessioni sul possibile arrivo di Vicario, reduce peraltro da una stagione complicata al Tottenham.

Quanto costa Vicario

Il cartellino del portiere friulano classe 1996 si aggira intorno ai 30 milioni di euro. La valutazione finale, però, potrebbe variare in base al futuro del club inglese: se la squadra allenata da Roberto De Zerbi dovesse retrocedere in Championship, il costo dell’operazione potrebbe scendere anche di 5-10 milioni.

In ogni caso, si tratta di un investimento importante, a cui va aggiunto l’ingaggio: a Londra Vicario percepisce circa 2,6 milioni di euro a stagione, con un contratto in scadenza nel 2028.

Il piano di Marotta per il super colpo

Tra contratti in scadenza e possibili cessioni, si prospetta un’estate rovente in casa Inter sul fronte mercato. L’idea, avallata da Oaktree, è chiara: piazzare almeno un colpo a effetto in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di alzare il livello soprattutto in Europa. Dirottare il tesoretto inizialmente destinato a Vicario su un altro reparto potrebbe pertanto facilitare l’arrivo di un top player. C’è un profilo che mette tutti d’accordo, e non è certo un mistero: Nico Paz.

Il talento argentino del Como è destinato a tornare al Real Madrid, che esercitarà il diritto di recompra. Ma la sua permanenza al Santiago Bernabeu non è affatto scontata. Nel reparto offensivo i blancos hanno abbondanza di soluzioni, per cui potrebbero prendere in considerazione eventuali offerte. Marotta e Piero Ausilio sono pronti a muoversi – magari già prima dell’inizio dei Mondiali – con una proposta tra i 40 e i 50 milioni di euro. Nico più Lautaro: a San Siro può davvero iniziare il tango.