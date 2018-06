Inter, svolta societaria in arrivo

Svolta societaria in casa Inter. Il Sole 24 Ore rivela che Erick Thohir ha deciso di vendere le sue quote del club nerazzurro (30%) e sta trattando con Suning, pronta a rilevare le azioni che il socio di minoranza ancora possiede. Il magnate indonesiano chiede per il momento tra 150 e i 200 milioni.

Il patron di Suning, Zhang Jindong, per aggirare le politiche economiche del governo cinese che gli impediscono di spendere per acquistare le quote del club, ha intenzione di proporre a Thohir lo scambio delle azioni dell'Inter con quelle della Suning: se andasse in porto l'affare, Suning acquisirebbe il 100% del club e si libererebbe dei vincoli di contratto del magnate indonesiano, permettendo agli Zhang di agire con piena libertà in merito alle decisioni tecniche e sportive del club.

Così Thohir, formalmente ancora presidente del club, in un'intervista a maggio: "Quando ho preso l’Inter nel 2013, ho fatto la stessa cosa con il Pertamina. Era più difficile perché non vivo lì ogni giorno, così ho formato un forte management. Avevamo posto l’obiettivo di riportare l’Inter in Champions in 5 anni e ce l’abbiamo fatta quest’anno".

"Il successo dell’Inter è quello di avere giocatori, allenatori, dirigenti che condividono la stessa visione e collaborano. Grazie ai 220 milioni di tifosi dell’Inter in Cina, lavoriamo con Suning. Le entrate dell’Inter sono in continua crescita e abbiamo raggiunto i 220 milioni di dollari USA. Dopo l’ingresso in Champions League, supereremo sicuramente i 300 milioni di dollari USA".

"Per raggiungere questo obiettivo, manterremo Spalletti in panchina, manterremo i giocatori chiave necessari all’allenatore, rafforzeremo la difesa aggiungendo giocatori e, ovviamente, costruendo la stessa Inter. Grazie a voi tifosi che in questi cinque anni avete supportato la società, giocatori, allenatori e dirigenti che hanno portato l’Inter alla Champions League".

SPORTAL.IT | 20-06-2018 14:00