Inter, tante opzioni per Joao Mario

Mentre l'agente di Vidal è atteso a Milano per discutere con l'Inter, la società nerazzurra punta a cedere Joao Mario in tempi brevi. Il portoghese, valutato circa 30 milioni di euro, ha tanti estimatori, sia in Spagna che in Inghilterra.

Oltre a Betis e Siviglia, attenzione al Leicester che, secondo il The Sun, si sarebbe fatto avanti in maniera importante. Joao Mario è stato accostato anche allo Sporting Lisbona, la squadra che l'ha lanciato nel grande calcio.

SPORTAL.IT | 02-08-2018 08:20