Inter, tegola Lautaro: nuovo stop e niente Como. Quanto starà fuori, l’ansia di Chivu e chi gioca al suo posto

Il capitano nerazzurro si ferma di nuovo per un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra: l'infortunio complica i piani scudetto dell'Inter

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Brutta, bruttissima notizia per l’Inter. Lautaro Martinez si ferma di nuovo: un risentimento muscolare lo costringerà a saltare la trasferta di Como, partita cruciale in chiave scudetto. L’argentino sembrava ormai pienamente recuperato dopo la doppietta realizzata contro la Roma, ma ancora una volta Cristian Chivu sarà costretto a correre ai ripari.

Inter, Lautaro di nuovo ko: cosa è successo

È stata l’Inter con un breve comunicato a dare la notizia dell’infortunio dell’attaccante che ha gettato nel panico il popolo nerazzurro. “Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni”.

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Infortunio Lautaro: quando rientra in campo

I tempi di recupero non sono stati resi noti. Tuttavia il problema al polpaccio che ha fermato Lautaro Martinez gli impedirà sicuramente di prendere parte alla partita col Como in programma domenica sera allo stadio Sinigaglia.

E salterà anche la prossima sfida di campionato col Cagliari oltre a quella di Coppa Italia sempre contro i lariani per provare poi a rientrare il 26 aprile in occasione della trasferta contro il Torino. Il rischio è che possa mancare fino a un massimo di tre-quattro settimane.

Como-Inter: chi giocherà al posto del capitano

C’è un primo posto da difendere dall’assalto di un Napoli reduce da cinque vittorie di fila. Farlo senza Lautaro, soprattutto contro lo scatenato e ambizioso Como di Cesc Fabregas non sarà affatto una passeggiata. Chivu, però, ha già pronto il piano B: si affiderà ancora al talento di Pio Esposito.

Il giovane attaccante di Castellammare di Stabia farà coppia con Marcus Thuram, che arriva alla sfida del Sinigaglia rinfrancato dall’ottima prova fornita con la Roma al fianco del capitano.

L’infortunio, il ritorno, la doppietta, il nuovo ko

C’è un’Inter con Lautaro (media punto di 2,46) e un’Inter senza Lautaro (media punti di 1,6). Quella che ha dovuto rinunciare per 7 partite al suo miglior giocatore, a causa dell’infortunio subito nella gara d’andata del playoff col Bodo Glimt del 18 febbraio, è stata eliminata dalla Champions League, ha perso il derby col Milan e ha pareggiato due gare di fila contro Atalanta e Fiorentina, consentendo al Napoli di riproporsi in maniera feroce per la corsa al titolo.

Tornato in campo contro la Roma, la squadra di Chivu ha ritrovato gol e successo: 5-2 con tanto di doppietta del Toro. Ma il soleo lo ha tradito di nuovo. A Como, contro l’oggetto del desiderio Nico Paz, l’Inter dovrà dimostrare di essere squadra anche senza il suo leader. Perché Antonio Conte non aspetta altro che il momento giusto per prendersi la vetta, proprio come successo la scorsa stagione.