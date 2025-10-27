Inter, tegola Mkhitaryan: i tempi di recupero. Marotta pensa già al suo sostituto, pazza idea Bernardo Silva

L'armeno rimarrà fuori almeno un mese e mezzo, la società sta valutando il portoghese che sta per svincolarsi dal Manchester City: da sciogliere il nodo ingaggio

Una trasferta da dimenticare sotto molti punti di vista, quella di Napoli: l’Inter ha perso, ed ha perso per un tempo ancora indefinito Henrikh Mkhitaryan, che ha riportato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra.

Inter, la diagnosi per Mkhitaryan

Il centrocampista nerazzurro si è fatto male nell’ultima sfida del Maradona proprio negli attimi in cui il suo leggero contatto con Di Lorenzo ha comportato il fischio del calcio di rigore a favori degli uomini di Antonio Conte.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non è ancora possibile stabilire la data precisa del suo rientro in campo, ma siamo nell’ordine di almeno un mese di stop. Come spiegano dal quartier generale nerazzurro, la situazione sarà monitorata attentamente e rivalutata la prossima settimana, dopo gli accertamenti clinici e strumentali effettuati presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Inter, Mkhitaryan torna a dicembre

Calendario alla mano, Mkhitaryan salterà sicuramente le partite contro Fiorentina, Verona, Kairat in Champions League e Lazio. Rimane invece da capire se potrà essere disponibile dopo la pausa per il derby contro il Milan del 23 novembre e per il match con l’Atletico del 26 novembre, ma appare molto difficile.

La squadra di Cristian Chivu dovrà quindi fare i conti con un centrocampo ridotto e riorganizzare le rotazioni in vista delle prossime sfide di campionato e coppa. Con l’assenza di Mkhitaryan ci sarà più spazio per Zielinski, il croato Sucic e per Davide Frattesi, voglioso come al solito di conquistarsi i galloni del titolare.

Bernardo Silva obiettivo dell’Inter

Ma non è detto che il mercato di gennaio non porti novità interessanti per Chivu e per i tifosi. Secondo quanto riportano gli ultimi rumors di mercato, infatti, l’Inter starebbe pensando di inserire in rosa Bernardo Silva per tenere alta l’asticella in mezzo al campo e lasciare che i giovani crescano ancora. Il portoghese si svincolerà dal Manchester City dopo otto stagioni in cui ha vinto praticamente tutto: 31 anni, vanta 105 presenze e 14 gol in Nazionale, 272 presenze e 43 gol con i Citizens.

Bernardo Silva, pericolo Arabia Saudita

Il problema è lo stipendio: a 31 anni è un giocatore ancora nel pieno delle sue possibilità fisiche, ma difficilmente a Milano potranno garantirgli i 10 milioni netti che percepisce a Manchester.

A ciò si aggiunga che Bernardo Silva potrebbe entrare nel mirino di qualche club saudita, che certo non avrebbe problemi di soldi: la speranza è che voglia ancora essere competitivo su palcoscenici europei. In tal caso, l’Inter sarebbe la destinazione perfetta, sempre che il giocatore decida di decurtarsi l’ingaggio.