Inter, tempesta di fischi su Bastoni: Lecce non è Bodo, il Via del Mare protesta. La reazione di Chivu e Kolarov

Il caso Bastoni non si sgonfia. I tifosi del Lecce non dimenticano la simulazione del difensore nerazzurro nel derby d'Italia: al Via del Mare è contestazione

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Lecce non è Bodo. L’Italia non è la Norvegia. E l’accoglienza riservata dal Via del Mare a Bastoni è di quelle assordanti. Tempesta di fischi sul difensore dell’Inter fin dal primo tocco di palla, dopo la simulazione nel derby d’Italia costata l’espulsione al difensore della Juventus Kalulu. Anche i tifosi salentini non hanno dimenticato: la reazione di Chivu e Kolarov.

Lecce-Inter: quanti fischi a Bastoni

Pronti, via e subito fischi a Bastoni. Una pioggia di fischi. No, la tempesta post derby d’Italia non è ancora passata. E lo dimostra il Via del Mare che prende di mira il centrale nerazzurro dopo la simulazione nel big match tra Inter e Juventus diventata un vero e proprio caso nazionale.

A ogni tocco di palla i tifosi del Lecce hanno ricordato al difensore cosa è successo sabato scorso. Il caso Bastoni non si è affatto sgonfiato, nonostante il calciatore abbia ammesso il proprio errore nella conferenza stampa della vigilia della sfida di Champions che la squadra di Chivu ha perso in Norvegia contro il Bodo Glimt.

La reazione di Kolarov e Chivu

Come riferito in diretta da Dazn, la panchina dell’Inter probabilmente è rimasta spiazzata dalla contestazione scattata all’indirizzo del difensore. Chivu si è rivolto subito a Bastoni con l’obiettivo di tranquillizzarlo.

Del resto, la partita che precede il ritorno dello spareggio di Champions è di quelle importanti in chiave campionato, vista anche l’assenza per infortunio di capitan Lautaro. Kolarov, vice del tecnico romeno, si è invece girato verso il pubblico salentino, invitando i tifosi avversari a fermarsi.

La settimana nera di Bastoni

Se la Juventus si è vista negare la grazia dalla Figc per l’ingiusta espulsione comminata a Kalulu dall’arbitro La Penna, nei confronti di Bastoni si è aperto un processo che ha coinvolto addirittura il mondo della politica. Sono stati in tanti a chiedere a Gattuso di escluderlo dalla Nazionale per gli spareggi di fine marzo che valgono l’accesso ai Mondiali nordamericani.

Non solo: nei giorni scorsi il difensore si è ritrovato al centro anche di un altro caso spinoso. Come rivelato dal giornalista esperto di gossip Gabriele Parpiglia, l’ex Parma e Atalanta non avrebbe ancora pagato i 5.500 euro pattuiti con la band musicale che si esibì il primo giugno del 2023 alla sua festa di matrimonio con Camilla Bresciani. Su questo, però, Bastoni non si è ancora espresso.