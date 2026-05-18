Inter, Thuram come Ambrosini: striscione volgare anti-Milan, cosa rischia

Scivolone dell'attaccante francese alla festa scudetto nerazzurra: spuntano striscioni provocatori contro il Milan e torna il paragone con Ambrosini nel 2007.

Dai cori di Dimarco contro il Milan allo striscione di Marcus Thuram durante la festa dell’Inter. I nerazzurri ci ricascano e la celebrazione per il double conquistato in stagione si è trasformata anche in un’occasione volgare di sfottò nei confronti del Diavolo. Sul pullman scoperto che ha attraversato le vie di Milano è stato Marcus Thuram, tra cori, bandiere e striscioni, passati direttamente dai tifosi ai giocatori nerazzurri, ad attirare l’attenzione. Un episodio che richiama quello di Massimo Ambrosini nel 2007 e che scatena la rabbia dei tifosi sul web.

Lo striscione sui derby contro il Milan

L’attaccante francese ha attirato l’attenzione soprattutto per aver mostrato per alcuni secondi uno striscione dal contenuto provocatorio: sul drappo compariva infatti un topo disegnato su sfondo rossonero, chiaro riferimento ai rivali cittadini. Dopo averlo esibito, Thuram lo ha poi restituito ai sostenitori presenti lungo il percorso della parata. Nel corso dei festeggiamenti è comparso anche un secondo messaggio destinato a far discutere. Marcus Thuram ha infatti raccolto un altro striscione con la scritta: “I derby mettiteli…”. Un riferimento ironico ai successi ottenuti dal Milan nelle stracittadine stagionali.

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L’episodio ha immediatamente riportato alla memoria quanto accaduto quasi vent’anni fa con Massimo Ambrosini. Nel 2007, durante i festeggiamenti per la Champions League vinta dai rossoneri, l’ex centrocampista milanista mostrò infatti il celebre striscione: “Lo scudetto mettilo…”.

Il precedente di Ambrosini e il rischio sanzioni

Quel gesto costò caro ad Ambrosini, che venne deferito e successivamente multato dopo il patteggiamento. Lo stesso ex capitano rossonero, intervenuto anni dopo a Radio Serie A, ha ammesso il proprio pentimento per quell’episodio: “Sì, fu un errore. Però ormai è abbastanza passato. E comunque l’ho pagato quell’errore, molto…”, ha raccontato Ambrosini tornando su una vicenda che all’epoca fece parecchio discutere.

Ora resta da capire se anche Thuram potrà andare incontro a provvedimenti disciplinari simili dopo quanto accaduto durante la festa scudetto dell’Inter e in base al precedente caso di Ambrosini.

Sabatini a Pressing difende Thuram

Ad accendere le polemiche sul web sono le dichiarazioni di Sandro Sabatini a Pressing. Il giornalista, ex addetto stampa nerazzurro, difende Marcus Thuram sullo striscione esposto: “Sarà politicamente scorretto ma non ci vedo tutto sommato niente di male” (ride ndr.), poi interviene Franco Ordine che aggiunge: “Mi sembra una bagatella”.

C’è chi attacca Sabatini sul web: “La cosa grave è che in uno studio televisivo ci sia un ‘GIORNALISTA SPORTIVO’ che sostiene l’antisportività. Che vergogna.” E ancora: “L’ossessione che hanno gli interisti verso il Milan è la stessa che ho io verso Sydney Sweeney. Sabatini sei uno scandalo”.

Non si placano gli animi sul web: “Eppure ricordo che quando eravamo allenati da Pioli i derby vinti valevano quanto una coppa… Che strana la vita a Narnia.” E ancora: “Ma infatti perdere due derby con una squadra che non aveva un centravanti, è una vergogna per loro non per noi.”

C’è poi chi provoca: “Dumfries mostra uno striscione con Theo Hernandez come un cane, Thuram mostra uno striscione con la bandiera del Milan e un ratto… Quindi ok se un giorno qualcuno farà uno striscione con le loro 2 facce e le scimmie?” E infine: “Tre anni fa i moralisti nerazzurri ci fecero due palle per lo striscione alzato da Maignan. Ora tutto ok?! Coerenza zero.”

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