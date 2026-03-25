Inter, la crisi di Thuram non è una novità: Marotta può trasformarla in opportunità per accontentare Chivu

Il francese aveva visto calare il rendimento nella seconda parte della stagione non solo l’anno scorso, ma anche ai tempi del Borussia Moenchengladbach. La soluzione può arrivare dal presidente

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La crisi di Marcus Thuram preoccupa l’Inter, ma non dovrebbe sorprenderla: si era infatti già verificata nelle precedenti stagioni in nerazzurro e anche nell’ultima al Borussia Moenchengladbach. Anche per questo motivo Beppe Marotta sta pensando di lasciare andare il francese la prossima estate: la soluzione può arrivare dall’Inghilterra ed essere accompagnata da un regalo per Cristian Chivu.

Inter, la crisi di Thuram

Una rete nelle ultime 16 partite: questo il dato che descrive meglio di ogni altro la crisi che sta attraversando Marcus Thuram e che si riflette ovviamente sul rendimento in calo dell’Inter, soprattutto da quando l’infortunio di Lautaro Martinez l’ha privata dell’unico attaccante in grado di assicurare una certa continuità in termini di gol. Thuram, dal canto suo, rischia anche di mancare la partecipazione ai prossimi Mondiali: in Francia la concorrenza per un posto in Nazionale è spietata e l’interista sa di aver perso posizioni in questo momento.

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I gironi di ritorno di Thuram

Il momento nero di Thuram può sorprendere però solo fino a un certo punto il mondo Inter. Il francese, infatti, aveva registrato un netto calo di rendimento non solo nella scorsa stagione, quella del sorpasso del Napoli nella corsa allo scudetto, ma anche in quelle precedenti.

Nel campionato in corso Thuram ha segnato 6 gol nel girone di andata e un solo in quello di ritorno: raddoppiate i numeri e avrete il rendimento del francese nella stagione 2024/25, segnata da 12 reti nelle prime 19 partite e appena 2 nelle seconde 19. Nel 2023/24, l’anno dello scudetto nerazzurro, la differenza invece era stata minima: 7 gol nel girone di andata, 6 in quello di ritorno. Andando a scorrere lo storico di Thuram, però, si scopre che il francese era calato drasticamente anche nell’ultimo anno al Borussia Moenchengladbach: nel 2022/23 segnò 10 gol nelle prime 17 gare di Bundesliga e appena 3 nelle seconde 17.

Marotta e la soluzione dalla Premier

Questo andamento irregolare potrebbe portare l’Inter a pensare di liberarsi di Thuram nel prossimo mercato estivo. Un’operazione tutt’altro che impossibile per Beppe Marotta, pronto a sfruttare le soluzioni che potrebbero provenire dalla Premier League: secondo la stampa inglese, sia Aston Villa che Newcastle sarebbero ancora fortemente interessate a Thuram.

Di sicuro, però, l’Inter non potrà chiedere gli 85 milioni di euro della clausola rescissoria presente nel contratto dell’attaccante: considerato che Thuram arrivò a parametro zero, Marotta potrebbe accontentarsi anche di una cifra considerevolmente più bassa, tra i 50 e i 60 milioni, e realizzare comunque un’importante plusvalenza.

Il regalo per Chivu

Cedere Thuram significherebbe anche fare spazio in rosa per un attaccante con caratteristiche diverse, funzionale al cambio di modulo che Cristian Chivu ha in testa per la prossima stagione. Con Lautaro Martinez e Pio Esposito destinati a dividersi il ruolo di prima punta, l’Inter mira a giocatori di fantasia, in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica, da piazzare sulla trequarti nel nuovo 3-4-2-1. Giocatori come Moussa Diaby, che resta nel mirino e su cui l’Inter potrebbe tornare a fiondarsi tra qualche mese, soprattutto se Mohamed Salah gli togliesse ulteriore spazio decidendo di andare a giocare nell’Al-Ittihad.