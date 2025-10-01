Inter, tegola Thuram: non era un crampo, ecco quanto tempo starà fuori. Pio-Bonny: chi al fianco di Lautaro?

L'infortunio dell'attaccante francese è più serio del previsto. La batosta arriva nel momento in cui la squadra di Chivu stava finalmente ingranando: è ballottaggio in attacco

Le sensazioni del post partita sono state smentite dagli esami strumentali. No, non era un crampo quella fitta avvertita da Thuram durante la sfida di Champions League che l’Inter ha vinto in scioltezza con lo Slavia Praga. Chivu è costretto a correre ai ripari: si apre il ballottaggio tra Pio Esposito e Bonny.

Inter, tegola Thuram: l’esito degli esami

La buona notizia è che non c’è lesione. Ma non è neppure un crampo come pensava Tikus. L’attaccante francese è stato costretto a uscire dal rettangolo verde dopo il 3-0 con cui l’Inter ha chiuso i conti contro un modesto Slavia Praga per un problema alla gamba sinistra.

Oggi gli esami hanno fatto chiarezza sull’entità dell’infortunio: risentimento al bicipite femorale. Come riferito dal club nerazzurro, “la sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”.

Niente nazionale: quanto tempo starà fuori il francese

E veniamo alla notizia che sta più a cuore ai tifosi, ma soprattutto a Chivu. Quante partite salterà Thuram? Il rischio è che possa restare fino a un mese fermo ai box. Considerando che c’è anche la sosta per le nazionali (non potrà rispondere alla chiamata della Francia), il figlio d’arte dovrebbe saltare sicuramente le partite di campionato contro Cremonese (4 ottobre) e Roma (18 ottobre) e quella di Champions League col St. Gilloise (21 ottobre).

La data da cerchiare in rosso è quella del 25 ottobre, quando è in programma la super sfida col Napoli al Maradona: il club confida di ricevere buone notizie dai prossimi accertamenti per provare ad averlo a disposizione.

Pio Esposito o Bonny: chi con Lautaro?

Una mazzata nel momento migliore dei nerazzurri, reduci da quattro vittorie consecutive. Ma bisogna guardare avanti e, ora, tocca ai giovani. Chivu attinge ancora una volta dalla panchina, come già fatto di recente per sopperire all’assenza di Lautaro causa mal di schiena.

Per il gioco delle coppie, ma soprattutto per caratteristiche, dovrebbe essere l’ex Parma Bonny a rimpiazzare Thuram. Ma Pio Esposito, che ha trovato il suo primo gol in Serie A a Cagliari, sta conquistando proprio tutti. La scelta del tecnico per l’impegno con la Cremonese sarà indicativo in tal senso: il ballottaggio è aperto.