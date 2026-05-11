Inter: Thuram si lamenta del contratto, poi lo stop. È a rischio per la finale di Coppa Italia

Intervistato insieme al capitano, il francese ha sottolineato una differenza rispetto al Toro, mandando un segnale a Marotta. Poi l'infortunio in allenamento

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

A modo suo, con una battuta e il sorriso stampato in faccia, ma Marcus Thuram ha mandato un messaggio piuttosto chiaro all’Inter riguardante il suo contratto: intervistato da Sky Sport, l’attaccante ha sottolineato una differenza con quello di Lautaro Martinez. Dall’allenamento la brutta notizia per i nerazzurri: il francese si è fermato per un infortunio, a rischio la finale di Coppa Italia di mercoledì.

Inter, Thuram e una stagione dai due volti

Non è stata soltanto rose e fiori la stagione di Marcus Thuram all’Inter: anche a causa di una serie di problemi fisici, all’inizio del 2026 l’attaccante è andato incontro a una vera e propria crisi tecnica che si è inevitabilmente riflessa anche nelle prestazioni dei nerazzurri. Poi Thuram è stato in grado di riprendersi e fare la sua parte per aiutare la squadra di Cristian Chivu a vincere lo scudetto. Dopo aver segnato appena un gol in campionato da metà gennaio a fine marzo, da aprile in poi Tikus ha viaggiato alla media di una rete a partita: 6 in 6 gare.

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La battuta di Thuram

Dopo aver ricordato a tutti la sua importanza per l’Inter, Thuram sembra cercare un riconoscimento anche da parte della società, almeno a giudicare dalla battuta fatta in compagnia di Lautaro Martinez nell’intervista doppia concessa dai due attaccanti nerazzurri a Sky Sport. Di fronte alla domanda sul suo futuro in nerazzurro, Thuram ha prima risposto con una battuta: “Io non ho ristoranti a Milano come lui – ha detto ridendo -. Potremmo aprirne uno con Lautaro, la ThuLa, francese e argentino”. Poi, però, Tikus ha affondato il colpo. “Io rispetto a Lauti ho un contratto meno lungo”, ha aggiunto il francese, prima di precisare: “Ma per adesso sto benissimo qua”.

Un messaggio a Marotta?

Insomma, tra i tanti argomenti utilizzabili per rimarcare la sua fedeltà all’Inter, Thuram ha scelto proprio la differenza di durata del contratto rispetto al capitano: per Lautaro la scadenza è fissata nel 2029, il vincolo del francese terminerà invece nel 2028.

La battuta di Tikus potrebbe essere interpretata come un messaggio per il presidente Beppe Marotta, ovvero come un invito a mettersi al tavolo e a discutere di un eventuale rinnovo. Thuram ha voglia di restare all’Inter e un prolungamento di contratto, oltre che a gratificarlo, servirebbe anche a cancellare le voci che periodicamente lo indicano come uno dei giocatori sacrificabili sul mercato dal club nerazzurro.

Stop per Thuram, a rischio la finale di Coppa Italia

Dopo l’allenamento del mattino lo stesso Thuram è stato poi protagonista di un infortunio: si tratterebbe apparentemente di una contrattura, domani sono previsti gli esami clinici dai quali verrà fuori una diagnosi più precisa. Di sicuro, però, l’attaccante è a forte rischio per la finale di Coppa Italia contro la Lazio di mercoledì sera. In caso di assenza forzata al suo posto giocherebbe uno tra Bonny e Pio Esposito, al rientro dopo i problemi delle ultime settimane.