Inter, Thuram è pronto ma parte dietro Esposito: stagione in salita per il francese, come incide il fattore Lautaro

La condizione è migliorata ma dopo il Monza Tikus andrà in panchina anche a Cagliari: il turnover di Chivu e il rapporto con il capitano le chiavi per tornare protagonista

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Marcus Thuram è pienamente a disposizione per la gara di domenica dell’Inter a Cagliari, tuttavia partirà ancora dalla panchina, proprio come avvenuto col Monza: la stagione di Tikus inizia da riserva di Pio Esposito, ma il rapporto con Lautaro Martinez può aiutarlo a tornare protagonista per i nerazzurri.

Inter, Thuram ancora in panchina

In vista della partita di domenica a Cagliari l’Inter potrà contare anche su Marcus Thuram, pienamente recuperato e a disposizione di Cristian Chivu: il francese era andato in panchina contro il Monza per fare gruppo, ma in settimana la sua condizione è migliorata e ora è pronto a scendere in campo. Non lo farà, però, dal 1’: Chivu ha infatti intenzione di confermare la formazione della 1a giornata e, soprattutto, la coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Pio Esposito.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Thuram, inizio stagione alle spalle di Esposito

La stagione di Thuram, dunque, inizia da “super-sub”, da riserva di lusso in una squadra in cui, però, le riserve non esistono, almeno secondo l’allenatore. “Non abbiamo titolari fissi”, ha detto in conferenza stampa Chivu, ribadendo come il turnover e la partecipazione di tutti gli elementi dell’organico rappresentino due principi cardine della sua gestione tecnica.

Principi che nella scorsa stagione hanno permesso all’Inter di centrare la doppietta scudetto-Coppa Italia e che quest’anno, come spiegato dal presidente Beppe Marotta, i nerazzurri si augurano possano condurre il più lontano possibile in Champions League.

Thuram e il rapporto con Lautaro

Le due panchine iniziali non rappresentano dunque un dramma per Thuram, ma un campanello d’allarme sì: Esposito non ha fatto rimpiangere il francese, per l’azzurro il prossimo step è dimostrare di valere un posto accanto a Lautaro Martinez anche nei big match, partite in cui Chivu ha quasi sempre preferito affidarsi all’esperienza e alla mobilità di Thuram. La relazione personale e tecnica con Lautaro, in questo senso, rappresenta la “difesa” più efficace per il francese. La Thu-La è stata il marchio di fabbrica dei recenti successi dell’Inter, ma anche tatticamente la presenza di Thuram permette al Toro di esprimersi al meglio.

Lautaro, cosa cambia con Esposito o Thuram

Con Esposito, una prima punta pura, il lavoro del capitano si esprime su tutto il fronte d’attacco, cosa di sicuro non dispiace a Lautaro – l’argentino nasce proprio come attaccante estremamente mobile – ma che gli impone un maggiore dispendio fisico. Thuram e Lautaro, invece, sono completamente sovrapponibili e interscambiabili: il capitano può alternarsi a Tikus nel cucire il gioco o nell’attaccare la profondità, nell’associarsi ai centrocampisti o nel difendere palla spalle alla porta. Permettendo così all’Inter di essere più imprevedibile e allo stesso Lautaro di gestire al meglio le sue energie. Questa ragione, insieme alla tensione perenne al turnover di Chivu, consente oggi a Thuram di continuare a sorridere: nessun dramma, dunque, per la seconda panchina di fila.