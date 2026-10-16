Chivu dovrà affrontare un ciclo decisivo di partite senza il capitano, ma il vero problema è la difesa: il confronto con l’anno scorso e il caso Pepo Martinez

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Dominante in Italia, tremendamente fragile in Europa. L’Inter dai due volti di Chivu si prepara ad affrontare un ciclo durissimo di sette partite, due delle quali in Champions League, senza capitan Lautaro. L’infortunio muscolare rimediato dall’argentino è serio e lo costringerà a restare ai box fino alla prossima sosta, tanto da impedirgli di rispondere anche alla convocazione della sua nazionale. Ma non è soltanto l’attacco a preoccupare: i numeri della difesa sono allarmanti e impongono riflessioni. E l’ultimo errore di Pepo Martinez contro il Bruges ha spinto i tifosi a chiedere a gran voce un avvicendamento tra i pali.

Inter, le sette partite della verità senza Lautaro

Dal Bologna al Como. Nel mezzo, le due sfide decisive in Europa contro Shakhtar e Feyenoord, che in casa ha già battuto proprio la squadra di Fabregas, e soprattutto il derby col Milan, in programma il 31 ottobre. La ‘notte delle streghe’ senza Lautaro: con ogni probabilità, il risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra lo costringerà a rientrare solamente il 22 novembre contro l’Atalanta. Dunque, dopo la sosta.

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Lì davanti toccherà a Thuram, Pio Esposito e Bonny non far rimpiangere il Toro, ma in questo momento l’attacco è l’ultimo dei pensieri per Chivu. È vero, il capitano ha già segnato 6 gol in 7 partite, di cui 4 in Serie A e 2 in Champions. Ma l’Inter è andata a bersaglio 22 volte in questa stagione (18 in campionato, 4 in Europa), a dimostrazione del potenziale realizzativo a disposizione del tecnico romeno. Piuttosto, bisogna trovare una soluzione in difesa, a partire dal caso del portiere.

Allarme difesa: l’Inter si scopre (troppo) fragile

Inter schiacciasassi in campionato? Sì, ma con una nota a margine. Sono già 8 i gol incassati dalla retroguardia nerazzurra. E per trovare una squadra con lo stesso score negativo bisogna scendere fino alla decima posizione, occupata dall’Atalanta. Per intenderci: anche il neopromosso Frosinone, nono, ha subito una rete in meno.

Se poi si sposta il mirino sulla Champions, dove i punti sono ancora zero, ecco che l’allarme diventa rosso: sei gol in 180 minuti sono davvero tanti, troppi. Per come sono maturati e anche perché 4 sono stati presi a San Siro dal Bruges di Tresoldi, che non è certo una corazzata. Cambiano gli interpreti, ma lì dietro si continua a sbanda. E lo confermano le statistiche: la scorsa stagione l’Inter aveva concesso 14 reti in 16 partite; ora ha subito lo stesso numero di gol, ma in sole otto gare.

I tifosi invocano Provedel, la scelta di Chivu su Martinez

Il caso più spinoso riguarda la porta. L’ultimo errore di Pepo Martinez ha spazientito i tifosi, che chiedono a Chivu di dare un’occasione a Provedel. L’ex Lazio non ha ancora debuttato in partite ufficiali e non è da escludere che il motivo sia legato proprio allo spagnolo, promosso titolare dopo l’addio a Sommer.

L’allenatore nerazzurro, incalzato anche dai media, lo ha sempre difeso a spada tratta: escluderlo in un momento così delicato potrebbe suonare come una bocciatura. Tutto lascia pensare che a Bologna giocherà ancora l’ex Genoa, mentre lo zar si candida a giocare la partita di Champions contro lo Shakhtar.