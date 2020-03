Inter, tifosi scoraggiati sui social: “Fine di un amore”

L’Inter si arrende. Dopo settimane di polemiche la squadra nerazzurra perde sul campo della Juventus e vede sempre più in salita la strada verso lo scudetto. Sui social emerge tutta la delusione della tifoseria interista che sembra mettere per la prima volta in discussione anche il lavoro svolto da Antonio Conte fino a questo momento.

Addio scudetto

Per molti tifosi interisti la notte dello Stadium segna la fine delle speranze di conquistare il tricolore: “Vittoria meritata della Juve (per noi addio ambizioni scudetto, siamo da terzo posto) che si è dimostrata superiore in tutto. Deluso dall’Inter soprattutto dopo lo svantaggio per mancata reazione almeno nervosa”.

E’ il momento della delusione per i tifosi nell’anno in cui si sperava in un deciso cambio di marcia e nella speranza di riuscire davvero a inseguire il sogno tricolore: “Pure quest’anno abbiamo cumulato 10 punti. A breve si torna quarti. Siamo sempre punto e a capo”, scrive Damiano. Un problema anche di atteggiamento: “Nel primo tempo siamo entrati in campo dopo 15 minuti, nel secondo tempo siamo spariti dopo il gol fortuito e fortunoso. Invece di alzare la testa e provarci. Con questo atteggiamento non vai da nessuna parte”.

I colpevoli

E ovviamente, come succede sempre in queste situazioni, comincia anche la caccia al colpevole: “E’ un modulo che ci può anche stare – commenta Valerio – ma se vedi che non funzione e il tuo miglior giocatore (Eriksen) non rende, devi saper cambiare. E Conte è limitatissimo in questo”. E le critiche arrivano per tutti: “Lautaro da spedire in Spagna immediatamente, Lukaku molle, Skriniar osceno, Bastoni osceno. Conte sbaglia tutto, questa partita l’ha persa lui. Punto”. “Abbiamo speso dei fantastiliardi per costruire questa squadra, ne paghiamo altrettanti a Conte, abbiamo anche un Eriksen in più e facciamo più pietà dell’andata? Meno male che erano senza pubblico”.

Ma per i fan nerazzurri il principale colpevole della disfatta è stato proprio il tecnico, incapace di preparare meglio questa sfida e ancora di più a inserire nel gioco nerazzurro l’acquisto di gennaio, quell’Eriksen che doveva servire per fare un salto di qualità: “Conte sono settimane che non incide più. La gestione dei cambi è discutibile”. “La panchina iniziale era già una mezza bocciatura – scrive un tifoso con riferimento a Eriksen – non recuperata una volta sceso in campo. Ora come ora, l’Inter è ancora in attesa del miglior Eriksen. E Conte conferma di preferire il modulo al grande giocatore, anche nelle gare importanti”.

SPORTEVAI | 08-03-2020 23:09