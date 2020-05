Inter, tifosi stufi: “Troppe bugie su di noi”

Il calcio attende ancora il via per la ripartenza ma i social sono già in fermento. Le voci di mercato degli ultimi giorni, che hanno riguardato soprattutto l’Inter, continuano ad attirare l’attenzione dei tifosi e anche molte polemiche.

Negli ultimi giorni sono stati tanti i rumours che riguardano l’Inter. La formazione nerazzurro è da tempo alla ricerca dell’attaccante. La trattativa riguardante Dries Mertens sembrava andare in quella direzione, con l’attaccante del Napoli che avrebbe dovuto portare esperienza e un aiuto alla coppia Lukaku-Lautaro. Ma il belga ha deciso di rimanere al Napoli, lasciando Marotta con un problema in più da risolvere in vista della prossima stagione.

L’assalto a Edinson Cavani

Ma i dirigenti nerazzurri non si sono fatti trovare impreparati dal cambio di direzione di Dries Mertens e si sono immediatamente fiondati su un nuovo obiettivo di mercato. Anche in questo caso con il Napoli coinvolto. L’Inter infatti avrebbe proposto un contratto a Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain è diventato il primo obiettivo per l’attacco.

Lautaro sì, Lautaro no

Sul nome di Cavani sembra esserci un plebiscito di consensi da parte dei supporter dell’Inter, ma ora resta da sciogliere ancora qualche nodo che riguarda soprattutto “il ruolo” di Cavani. Se da una parte nessuno mette in discussione le qualità dell’attaccante ex Napoli, dall’altra rimane ancora un dubbio. Chi andrà a sostituire il Matador?

Alcuni organi di stampa rivelano infatti che Cavani potrebbe essere il sostituto di Lautaro Martinez. Il giocatore è da diversi mesi nel mirino del Barcellona che lo ha scelto su precisa indicazione di Leo Messi. Ma i tifosi dell’Inter non ci stanno e considerano l’uruguaiano come il sostituto di Alexis Sanchez, che potrebbe aver concluso la sua esperienza in nerazzurro senza lasciare un ricordo memorabile.

Le reazioni social

I commenti dei tifosi dell’Inter sembrano andare in una sola direzione come quella che sostiene Anna Rosa: “Un campione di 34 anni sta bene al fianco di un futuro campione di 23 anni e non al suo posto”. Sono tanti i tifosi che considerano queste voci come una sorta di campagna diffamatoria nei confronti della formazione nerazzurra: “Mi raccomando guardare sempre il bicchiere mezzo vuoto e non mezzo pieno; è il karma della stampa faziosa italica”.

Ma c’è anche chi invece della stampa attacca la mentalità un po’ spaventata di alcuni tifosi: “Siamo passati dall’avere gente come Crespo e Cruz in panchina (per dirne due) al dover leggere commenti come “Se prendiamo Cavani poi chi gioca? Meglio Pinamonti come riserva”. Qui va proprio ricostruita la mentalità vincente dalle basi. Basta mediocrità”.

SPORTEVAI | 26-05-2020 08:51