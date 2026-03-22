Inter, i tifosi trovano i colpevoli del flop: Sommer, Barella e Thuram condannati sul web, Chivu contestato

Il pareggio del Franchi con la Fiorentina fa insorgere il popolo nerazzurro. Ancora critiche a Barella, Tikus è sempre più un mistero. Le accuse all'allenatore

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L’Inter stecca ancora. L’1-1 del Franchi con la Fiorentina riapre la corsa scudetto: il Milan è a -6, il Napoli a -7. E dopo la sosta il calendario propone altre due sfide da brividi contro Roma e Como. Tifosi in subbuglio sul web: si materializza il timore di perdere di nuovo il tricolore e piovono critiche su Chivu. Ma è bufera su tre nerazzurri in particolare: Sommer, Barella e Thuram.

Inter, tifosi infuriati: ancora accuse a Barella

Il settimo assist stagionale non assolve Barella. Troppo grave l’errore commesso al limite dell’area in occasione del pareggio della Fiorentina firmato Ndour. In questa stagione non è la prima volta che i tifosi si scagliano contro l’ex centrocampista del Cagliari, che non sta rendendo come gli altri anni. Lo stesso calciatore, quando è stato sostituito al minuto 83, ha avuto una reazione rabbiosa. Come raccontato in diretta da DAZN, Nicolò ce l’aveva con se stesso e non certo con Kolarov, che in panchina ha sostituito lo squalificato Chivu.

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Sui social non si contano i commenti, ecco quello di Zimbo su X: “Lasciando per un attimo da parte l’arbitraggio, atteggiamento dei nostri preoccupante. Oggi solo Bisseck e Pio degni. Barella vergognoso, Dumfries confusionario. Speriamo che la sosta ci riconsegni Lautaro e Bastoni in forma. E in estate mi aspetto la rivoluzione”. Per Jesse “Barella gioca da mesi con una sufficienza inaccettabile. Con questa mentalità rischi di regalare gol anche all’Irlanda del Nord. Gattuso deve parlarci”. Vincenzo se la prende con Chivu: “La colpa è sua perché era da un pezzo che Barella andava sostituito”.

Sommer incerto, Thuram è un caso

Il futuro di Sommer è segnato: a giugno, una volta scaduto il contratto, sarà addio. Non a caso, negli ultimi giorni l’Inter ha intensificato i contatti per Vicario del Tottenham con il blitz di Ausilio a Londra. Sul tap in di Ndour il portiere svizzero è parso tutt’altro che irresistibile: di fatto col suo intervento ha permesso al centrocampista della Fiorentina di acciuffare l’1-1.

“Barella e Sommer sul gol fanno una roba che imbarazzante è a dir poco, Thuram è un ex giocatore dell’Inter” sentenzia Shahrazad17. In tanti etichettano il portiere svizzero come bollito, mentre l’involuzione dell’attaccante francese figlio d’arte è un mistero. Altra gara senza gol (un solo sigillo nel girone di ritorno), altra prova molto negativa. “Barella e Thuram raccapriccianti” scrive Luca.

Chivu finisce sul banco degli imputati

Dopo la rimonta subita dal Napoli la scorsa stagione, l’incubo di una beffa bis terrorizza il popolo interista. Gianluca ha le idee chiare: “Chivu a fine stagione deve salutarci. Non è colpa sua, si è messo in mezzo a qualcosa più grande di lui. Allenare l’Inter dopo 10 panchine col Parma è un passo enorme che nessuno è in grado di tenere. Ripartire da Fabregas o Simeone”.

Secondo GG “la rivoluzione va fatta a partire da Chivu, va preso un allenatore serio (con tutto il rispetto)”. Ferdinand durissimo: “La rosa è in auto gestione totale. Chivu non ha un idea di calcio. È il Tudor interista”. Terence chiosa: “Chivu segna e poi gioca come un Allegri qualunque (stasera, con l’Atalanta, con il Bologna), palla lunga e prega! È scarso (sul 3-5-2 di sicuro), ha snaturato la voglia di giocare a calcio della squadra”.