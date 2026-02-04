Inter-Torino, formazioni ufficiali: Chivu mescola le carte, Baroni va sul sicuro

Inter-Torino inaugura i quarti di finale della Coppa Italia 2025/2026: la partita si giocherà all’U-Power Stadium di Monza per indisponibilità di San Siro, che venerdì sera ospiterà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.
Inter-Torino, pronostico aperto
Nel turno precedente, la squadra di Chivu aveva eliminato il Venezia, mentre quella di Baroni ha vinto contro la Roma nella trasferta dell’Olimpico per 3-2 al termine di una partita emozionante fino all’ultimo secondo. Nell’ultimo turno di campionato invece, i nerazzurri si sono imposti sul campo della Cremonese, mentre i granata hanno superato il Lecce grazie al quarto sigillo in campionato di Ché Adams che ha interrotto una striscia di quattro ko consecutivi. La vincente affronterà in semifinale una tra Napoli e Como, avversarie martedì 10 febbraio alle 21 al Maradona.
Inter, le scelte di Chivu
Tanto turn over in programma per i nerazzurri. Possibile una maglia da titolare per il giovane Leonardo Bovo, classe 2005 che ha fatto il suo esordio in prima squadra nella gara degli ottavi vinta per 5-1 contro il Venezia, entrando al minuto 79′ al posto di Sucic. Mancheranno gli infortunati Calhanoglu e Barella, Chivu potrebbe far tirare il fiato a Zielinski.
Chivu cambia l’Inter
Ma non saranno gli unici cambi: tra i pali spazio a Josep Martinez, già titolare contro il Venezia. Davanti a lui potrebbe tornare de Vrij, così come sulla fascia sinistra ci sarà spazio per il recuperato Carlos Augusto dopo l’affaticamento muscolare che lo ha messo ko per la trasferta di Cremona. A destra Diouf darà il cambio a Luis Henrique. In mezzo dunque Frattesi, Sucic e Mkhitaryan, con Bovo possibile sorpresa, in attacco la coppia Pio Esposito-Bonny.
Torino, le scelte di Baroni
Per quanto riguarda il Torino, Paleari sarà in porta; in difesa ballottaggio tra il neo acquisto Marianucci e Tameze al fianco di Coco e Maripan. A centrocampo ci sarà Prati, che sarà squalificato domenica prossima in campionato, con Vlasic e Casadei. Sulla fasce a destra Pedersen, a sinistra uno tra Obrador e Lazaro. In attacco ci sarà il ritrovato Duvan Zapata al fianco di Ché Adams.
Le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Diouf, Mkhitaryan, Frattesi, Sucic, Carlos Augusto; Esposito, Bonny. Allenatore: Chivu.
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Casadei, Obrador; Adams, Zapata. Allenatore: Baroni.
ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido