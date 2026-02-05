Inter-Torino, moviola: un gol annullato e due macchie per l'arbitro

La prova dell’arbitro Marchetti a San Siro per la gara di Coppa Italia analizzata al microscopio dall'esperto di Mediaset Cesari, 4 gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Classe 1989 l’arbitro Marchetti, la scelta di Rocchi per Inter-Torino, è ormai un punto fermo nella Can A.B. La sua ascesa è stata molto rapida con l’arrivo in Serie B nel 2020 e il debutto in Serie A meno di un anno dopo, nel febbraio 2021. In linea con la nuova generazione arbitrale, è un arbitro portato a non estrarre un numero eccessivo di cartellini e a cercare il dialogo con i giocatori in campo. Vediamo come se l’è cavata stavolta il fischietto di Ostia Lido.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mondin e Ceolin con IV ufficiale: Bonacina, al VAR La Penna e all’AVAR: Giua, l’arbitro ha ammonito Sucic, Kamate, Pio Esposito, Maripan.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Inter-Torino, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare il gol di Bonny al 34′. Al 57′ segna Kulenovic: ad inizio azione Njie resta a terra dopo un contatto con De Vrij, Marchetti fa bene a lasciar correre applicando la regola del vantaggio. Al 71′ giallo per Sucic che blocca Njie. Al 74′ i granata pareggiano con Prati ma l’assistente Ceolin segnala una posizione di fuorigioco, gol annullato. Decisione corretta e confermata dal VAR. Il centrocampista granata è oltre la linea difensiva dell’Inter (l’ultimo uomo è Esposito) con il piede sinistro.

Al 79′ ammonito Kamate per una trattenuta su Obrador.

All’83’ svista di Marchetti che estrae il giallo per Pio Esposito per aver allargato il braccio per proteggere e far sfilare il pallone, Tameze va a terra toccandosi il volto (ma il contatto è sul petto). All’87’ intervento in scivolata di Maripan su Esposito e giallo dubbio per il granata. Dopo il recupero Inter-Torino finisce 2-1.

La sentenza di Cesari

A fare chiarezza sui casi dubbi è l’esperto di Mediaset, Graziano Cesari, che su Italia1 dice: “L’arbitro mi è piaciuto, le prime due ammonizioni sono state corrette, non avevano la possibilità di prendere la palla i due ammoniti, non sono d’accordo con il giallo per Pio, che protegge solo il pallone, il colpo non è ruvido, così come quello per Maripan che abbatte solo il suo compagno di squadra. Marchetti però bravo a lasciare il vantaggio sul gol del Toro, significa lucidità e capacità di mantenere la partita”.