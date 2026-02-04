Pagelle Inter-Torino 2-1: Bonny-Diouf e i nerazzurri volano in semifinale, assist all'esordio tra i "grandi" per Kamate

Avanzano i nerazzurri di Chivu nel torneo: sarà sfida contro la vincente di Como-Napoli. Buona gara anche del classe 2007 Cocchi. Il Toro esce a testa alta dalla competizione

L’Inter di Chivu manda ko il Torino di Baroni sul neutro di Monza e vola in semifinale di Coppa Italia. La sblocca Bonny su assist del giovane Kamate, all’esordio con i grandi. Nella ripresa arriva subito il raddoppio firmato Diouf su uno spunto di Thuram. Kulenovic riapre i giochi e spaventa i nerazzurri, che però difendono il risultato fino al triplice fischio. In semifinale sarà sfida contro la vincente di Como-Napoli.

Traversa di Carlos Augusto, la sblocca Bonny

Cambi da una parte e dall’altra. Ampio turnover per Chivu che punta sui giovani Konate e Cocchi. Chiavi dell’attacco affidate a Bonny e Thuram. Spazio anche per Frattesi, mentre torna Martinez a difendere i pali. Sponda granata, anche Baroni cambia e in attacco si affida a Kulonivc e Nije. Nel tridente difensivo c’è Tameze, mentre in mezzo al campo ci sono Prati e Anjorin.

Gara bloccata sul neutro di Monza. L’Inter fa la partita, ma fatica a dare fluidità alla manovra per via dei tanti cambi. Il Torino resta molto compatto sulla linea della palla, pronto a ripartire. Dopo i primi venti minuti senza sussulti, è di Carlos Augusto il primo squillo del match con un sinistro improvviso da fuori area che si stampa sulla traversa.

Un’iniziativa che scuote i nerazzurri, più intraprendenti ma ancora troppo slegati nel fraseggio. Gli uomini di Baroni attendono con ordine e pericolosi in ripartenza. Primo spunto del Torino firmato Vlasic, con una conclusone dal limite che termina di poco alta. Alla mezz’ora, arriva il lampo che spezza l’equilibrio: colpo di testa vincente di Bonny su assist di Kamate e nerazzurri avanti. Nel finale brivido granata con il colpo di testa di Kulenovic, ma si va a riposo con l’Inter in vantaggio.

Non basta Kulenovic, passa l’Inter

Tutta un’altra partita nella ripresa. L’Inter trova subito il raddoppio con Diouf, bravo a sfruttare lo spunto di Thuram. Un gol che accende la sfida e alza notevolmente i ritmi. La squadra di Chivu però si rilassa e concede fin troppo agli avversari. Tripla occasione per il Torino: prima Nije, poi Vlasic e infine Tameze, con Martinez attento nelle ultime due conclusioni.

Il tecnico nerazzurro sceglie subito di correre ai ripari inserendo forze fresche, ma ne approfitta subito il Torino che accorcia le distanze. Gol di Kulenovic e partita riaperta. Sempre più viva la squadra di Baroni, con l’Inter che rischia tanto, forse troppo. Al 28′ il Toro trova anche il gol del pari con Prati, ma viene annullato per fuorigioco.

Scorrono i minuti e la stanchezza si fa sentire. I nerazzurri gestiscono il vantaggio con ordine, sostenuti dai cambi che regalano freschezza e più fluidità alla manovra contro un ottimo Torino. Il cronometro arriva al novantesimo: la squadra di Chivu vince e vola in semifinale.

Le pagelle dell’Inter

J. Martinez 5.5: Mai impegnato nel primo tempo. Nella ripresa, non perfetto in uscita su Kulenovic.

Mai impegnato nel primo tempo. Nella ripresa, non perfetto in uscita su Kulenovic. De Vrij 6: Attento e preciso nelle letture.

Attento e preciso nelle letture. Acerbi 6: Puntuale nelle marcature preventive.

Puntuale nelle marcature preventive. Carlos Augusto 6: Firma il primo lampo del match, ma il sinistro si stampa sulla traversa. Cala nella ripresa.

Firma il primo lampo del match, ma il sinistro si stampa sulla traversa. Cala nella ripresa. Kamate 6.5: Dentro all’ultimo per l’assenza di Darmian. Salta Obrador e serve un pallone perfetto per il gol di Bonny. Esordio con i “grandi” da ricordare. (35′ st Luis Henrique ng)

Dentro all’ultimo per l’assenza di Darmian. Salta Obrador e serve un pallone perfetto per il gol di Bonny. Esordio con i “grandi” da ricordare. Frattesi 6: Quando si accende è un pericolo. Intercetta il pallone da cui nasce il gol del raddoppio.

Quando si accende è un pericolo. Intercetta il pallone da cui nasce il gol del raddoppio. Mkhitaryan 6: Ritmo e ordine, si adatta bene nel ruolo di play. ( 10′ st Sucic 6: Più geometrie con il suo ingresso in campo)

Ritmo e ordine, si adatta bene nel ruolo di play. ( Più geometrie con il suo ingresso in campo) Diouf 7: Ha senso del gol. Legge alla perfezione lo spunto di Thuram e raddoppia.

Ha senso del gol. Legge alla perfezione lo spunto di Thuram e raddoppia. Cocchi 6: Mette palloni puliti in area. Non male la gara del classe 2007. ( 29′ st Bisseck 6: Gestisce bene fino al triplice fischio)

Mette palloni puliti in area. Non male la gara del classe 2007. ( Gestisce bene fino al triplice fischio) Bonny 6.5: Tanti errori in appoggio, ma decisivo quando conta. Sblocca la sfida. Esce dolorante, ma solo una tacchettata per il francese. ( 10′ st Pio Esposito 6: Porta fisicità e presenza, giocate semplici ma di qualità)

Tanti errori in appoggio, ma decisivo quando conta. Sblocca la sfida. Esce dolorante, ma solo una tacchettata per il francese. ( Porta fisicità e presenza, giocate semplici ma di qualità) Thuram 6.5: Poco e nulla nel primo tempo, ma subito protagonista nella ripresa con l’assist per Diouf. (10′ st Lautaro Martinez 6: Entra in campo con cattiveria e tanta voglia di fare)

Top e flop del Torino

Kulenovic 6.5: Primo tempo in ombra, ma nella ripresa si avventa sul cross e accorcia le distanze.

Primo tempo in ombra, ma nella ripresa si avventa sul cross e accorcia le distanze. Njie 6: Pericoloso quando apre il campo con la sua velocità. Attacca bene la profondità e crea pericoli. ( 27′ st Zapata 5.5: Chiamato per dare più vivacità alla manovra, ma l’impatto non cambia l’inerzia dell’azione granata)

Pericoloso quando apre il campo con la sua velocità. Attacca bene la profondità e crea pericoli. ( Chiamato per dare più vivacità alla manovra, ma l’impatto non cambia l’inerzia dell’azione granata) Prati 6: Diligente e attento nella fase di costruzione. Trova anche il gol nella ripresa, ma viene annullato per fuorigioco.

Diligente e attento nella fase di costruzione. Trova anche il gol nella ripresa, ma viene annullato per fuorigioco. Pedersen 6: Mette fisicità, buone letture, gara solida. ( 17′ st Ilkan 6: Viene schierato nel ruolo di play davanti alla difesa. Dà equilibrio e si sacrifica per la squadra)

Mette fisicità, buone letture, gara solida. ( Viene schierato nel ruolo di play davanti alla difesa. Dà equilibrio e si sacrifica per la squadra) Tameze 5.5: Si perde Bonny sul gol che sblocca la gara.

