Inter, torna di moda Joao Mario

In attesa di capire se, a gennaio, si troverà una nuova sistemazione, Joao Mario potrebbe tornare utile a Spalletti. L'Inter è attesa da tanti impegni, il portoghese potrebbe avere spazio, anche per far riposare qualche titolare.

Fuori dalla lista Champions League, è arruolabile in campionato. In una delle prossime tre gare, ossia con Sampdoria, Fiorentina e Cagliari, attenzione alla possibilità di vedere in campo Joao Mario. L'ultima gara del portoghese con la casacca dell'Inter risale a gennaio 2018, contro la Fiorentina.

SPORTAL.IT | 20-09-2018 09:30