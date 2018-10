Inter, torna di moda Modric

Dopo averlo inseguito per tutta estate, il nome di Modric pare essere tornato di moda. Complice i tanti problemi che sta vivendo il Real Madrid, la 33enne stella croata potrebbe anche decidere di guardarsi attorno, permettendo all'Inter di farsi avanti.

Il neo presidente Zhang, se l'Inter dovesse continuare ad essere in corsa per il vertice del campionato, potrebbe anche indicare Modric come prioritario a gennaio. Ovviamente a fronte di qualche cessione (Joao Mario e Candreva).

SPORTAL.IT | 31-10-2018 09:40