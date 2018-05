Inter, torna di moda Nainggolan

Dopo le parole di Spalletti, non sicuro di poter contare, anche il prossimo anno, su Rafinha e, soprattutto Cancelo, l'Inter si sta muovendo sul mercato alla ricerca di giocatori di esperienza e talento. La Champions League pretende una rosa importante.

E' così tornato di moda il nome di Nainggolan. Non convocato dal Ct del Belgio per il Mondiale, il 30enne belga potrebbe aver voglia di rimettersi in gioco altrove. Spalletti lo stima da tempo. Molto dipenderà dall'offerta nerazzurra.

SPORTAL.IT | 25-05-2018 09:00