Inter, torna di moda Ramires

Luciano Spalletti ha richiesto alla società un rinforzo a centrocampo.

Con l’impegno di Champions League in arrivo, il tecnico ex Roma vorrebbe un nuovo giocatore da poter alternare a Brozovic, Gagliardini e Vecino nei due di centrocampo (nel caso in cui venga confermato il 4-2-3-1 visto nella passata stagione).

Secondo Tuttosport, il club nerazzurro starebbe provando a portare Ramires a Milano. Il centrocampista brasiliano fu ad un passo dall’Inter a gennaio ma poi, per volontà del gruppo Suning, si decise di tenere la mezz’ala ex Chelsea in Cina. Il discorso verrà riaperto nelle prossime settimane ed è probabile che, questa volta, l’affare possa andare in porto.

SPORTAL.IT | 29-05-2018 15:50