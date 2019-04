Inter, torna di moda Vidal

Vidal, arrivato la scorsa estate al Barcellona (è costato 20 milioni di euro, versati al Bayern Monaco), potrebbe, al termine della stagione in corso, cambiare, nuovamente, squadra. Il suo futuro in blaugrana non sembra affatto garantito, nonostante un contratto fino al 2021.

Si parla di un possibile interessamento dell'Inter che, lo scorso anno, si era mostrata molto intrigata all’idea di avere l'ex centrocampista della Juventus. Classe 1987, il cileno ha indossato la casacca bianconera dal 2011 al 2015. L'Inter starebbe pensando di riportarlo in Serie A.

SPORTAL.IT | 03-04-2019 09:05