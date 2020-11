Inter tra Champions e mercato: la sentenza di Massimo Moratti

Anche se non è più il proprietario dell’Inter, Massimo Moratti resta di fatto il tifoso numero uno del club nerazzurro. Alla vigilia del fondamentale appuntamento in Champions League contro il Real Madrid, l’ex presidente ha parlato a ‘Leggo’, dicendo la sua sia sulla stagione nerazzurra sia sul sempre più vicino mercato invernale.

Sulla sfida contro il Real, Moratti afferma: “Sono partite che fanno storia a sé, ma può essere l’occasione giusta. Il Real ha alcune assenze, ma soprattutto l’Inter viene dalla vittoria sul Torino ottenuta in maniera alla fine speciale, con grande carattere. E questo fa morale”.

Per l’ex presidente è stato fondamentale anche il rientro di Skriniar: “Ha rassicurato la difesa”. Parole che suonano come un suggerimento all’attuale dirigenza, che deve decidere sulla permanenza dello slovacco.

Proseguendo sul tema del mercato mercato, Moratti non si nasconde ed emette la sua sentenza sul caso Eriksen: “Ha grandi qualità, ma non è riuscito a inserirsi, o non sono stati in grado di inserirlo. Se la situazione rimarrà questa nel prossimo mese le strade potrebbero proprio separarsi, come ha lasciato intendere lo stesso Marotta“.

Moratti ha poi dedicato un attestato di stima agli eterni rivali sulla sponda opposta del Naviglio: “Il Milan merita il primo posto e può ambire allo scudetto. Ibra infortunato? E’ un uomo e un giocatore eccezionale, i rossoneri devono sperare che stia fuori poco. Comunque tutta la squadra ha sinora superato ostacoli importanti con continuità e maturità inaspettate”.

La favorita per il campionato, secondo l’ex presidente nerazzurro, resta comunque la Juventus: “L’intera rosa ha qualità. Mi sembra che Pirlo si stia adattando sempre di più al suo ruolo. La Juve continuerà a crescere e sarà ancora la più dura da combattere per chi vorrà vincere il campionato”.

OMNISPORT | 25-11-2020 10:13