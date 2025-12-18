Inter tra Supercoppa e mercato: l'annuncio su Calhanoglu, Dumfries cambia il destino di Sommer, il piano di Marotta

Mentre la squadra è a Riad, si pianifica il futuro: la mente è rivolta a gennaio, ma anche alla prossima estate. L'infortunio dell'olandese può portare a una svolta inattesa

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’Inter si prepara ad affrontare la semifinale di Supercoppa Italiana a Riad contro il Bologna, ma tiene banco anche il mercato. Le grandi manovre di Marotta sono iniziate: si pensa a gennaio, ma pure alla prossima estate. Mentre l’annuncio di Chivu su Calhanoglu regala un sorriso ai tifosi, ecco come l’infortunio di Dumfries può cambiare il destino di Sommer.

Supercoppa, l’annuncio di Chivu su Calhanoglu

Chivu tira un sospiro di sollievo. Nella conferenza stampa della vigilia della semifinale di Supercoppa col Bologna, infatti, l’allenatore romeno ha annunciato che Calhanoglu è recuperato. Senza dubbio un’ottima notizia per l’Inter, anche se il centrocampista turco non sarà rischiato per il match contro la squadra di Italiano.

Resta, però, un’arma da utilizzare in caso di finale contro Milan o Napoli. Out Acerbi e Dumfries, in porta Martinez insidia Sommer, mentre Mkhitaryan e Sucic si contendono una maglia sulla mediana. L’obiettivo è provare a conquistare il trofeo, anche se Chivu è categorico: “Non sono a caccia di reputazione, mi godo la nostra crescita”.

Dumfries cambia il destino di Sommer?

Dumfries non tornerà prima di marzo. E il lungo stop dell’olandese apre riflessioni sulla sua permanenza in nerazzurro: non è un mistero, infatti, che Marotta abbia puntato l’ultimo gioiello dell’Atalanta, Marco Palestra, che sta disputando un’annata super in prestito al Cagliari.

Ciò significa una sola cosa, ossia che l’Inter è pronta a sostenere un investimento importante sulla fascia desta. Sì, perché il club orobico ha già fissato il prezzo per il 20enne di Buccinasco: 40 milioni. Secondo quanto riferisce ‘L’Interista’, piace anche Wesley, il laterale brasiliano della Roma ex Flamengo che ha già timbrato il cartellino tre volte in Serie A. Ecco, dunque, la svolta inaspettata: Sommer, che ha il contratto in scadenza a giugno, potrebbe rimanere come vice di Martinez, spostando così il mirino su un altro settore del campo.

Che cosa può succedere a gennaio

Per quanto riguarda il mercato in uscita, gli occhi sono tutti puntati su Frattesi, che piace a mezza Serie A. Juventus, Roma e Napoli sono alla finestra: l’ipotesi di uno scambio con Khephren Thuram è tramontata sul nascere, bisogna trovare nuove e più allettanti formule.

Può partire anche De Vrij, ma solo se arriva un altro centrale. Parte del tesoretto da 25 milioni di cui dispone l’Inter a gennaio potrebbe essere destinato a Norton-Cuffy, ma sul giovane terzino del Genoa è molto forte il pressing del Napoli, a caccia di un’alternativa a Di Lorenzo.