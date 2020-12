Inter, trattativa avanzata per Marcos Paulo

Mentre la squadra sembra aver trovato la quadratura dello scorso anno, l’Inter studia anche in sede di calciomercato. E lo fa in particolare per stare attenta ad eventuali situazioni che il mercato di gennaio potrebbe presentare.

Secondo ‘Sky Sport’, la società nerazzurra sarebbe in una trattativa avanzata per Marcos Paulo. Esterno offensivo brasiliano, classe 2001. Ha 19 anni ma gioca già nella prima squadra del Fluminense.

L’Inter lo seguirebbe da circa tre anni e adesso, con il contratto in scadenza nel giugno prossimo, potrebbe essere il momento giusto di prenderlo. Si tratta del classico esterno brasiliano, veloce e con parecchia tecnica.

Al contrario di molti, però, lui è anche molto fisico con i suoi 186 centimetri di altezza. Vedremo se i nerazzurri riusciranno a strappare il talento al Fluminense.

06-12-2020