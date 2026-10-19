Dopo le sconfitte con Real Madrid e Bruges, l’Inter cerca il riscatto in Champions League. Chivu cambia, mentre Adani analizza le difficoltà europee dei nerazzurri

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Sarà pure una formula abusata, ma è proprio così: per l’Inter la partita casalinga di Champions League contro lo Shakhtar è la prova del nove. Dopo due sconfitte, infatti, i nerazzurri sono chiamati a invertire la rotta per non compromettere il cammino in Europa. Soprattutto, devono dimostrare che la squadra capace di dominare in Serie A può imporsi anche a livello internazionale. Se Lele Adani ha una teoria sul perché l’Inter abbia due volti, Chivu ha tre dubbi di formazione per il match di mercoledì. Una sfida che non va assolutamente presa sottogamba, perché gli ucraini hanno già totalizzato 4 punti.

Inter-Shakhtar: Martinez o Provedel, chi tra i pali?

Il primo dubbio di Chivu riguarda il portiere. Nonostante gli errori, il tecnico romeno finora si è sempre affidato a Pepo Martinez, pur assicurando che Provedel avrà le sue occasioni. L’ex Lazio sembrava poter debuttare nell’ultima partita di campionato contro il Bologna, ma poi le chiavi della porta sono state ancora una volta consegnate allo spagnolo. In occasione della terza giornata di Champions il ballottaggio è più che mai aperto: per lo zar può essere davvero la volta buona.

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Gli altri dubbi di Chivu: Bonny insidia Pio Esposito

Calhanoglu e Diouf torneranno dal primo minuto, anche perché sulla destra Luis Henrique ha deluso ancora una volta. Proprio da un errore dell’ex Marsiglia, infatti, è nata la ripartenza del Bologna finalizzata da Pobega, che ha costretto l’Inter all’ennesima rimonta stagionale. Sulla sinistra Dimarco rischia di lasciare il posto a un Carlos Augusto in forma smagliante. Gol e assist per il 27enne brasiliano, che Marotta e Baccin vogliono blindare con il rinnovo di contratto fino al 2031.

Il dubbio principale, però, riguarda l’attacco. L’assenza di capitan Lautaro, che rientrerà solamente dopo la sosta, costringe Thuram agli straordinari. Ma chi giocherà al fianco di Tikus? Al Dall’Ara Pio Esposito, che sta pagando anche il tour de force con la Nazionale, è parso in ombra. Al contrario, Bonny è reduce da due gol consecutivi realizzati da subentrato. Il 22enne ex Parma scalpita: contro lo Shakhtar Chivu potrebbe puntare su un tandem tutto francese.

Inter, due volti tra Serie A e Champions: Adani spiega perché

Anche contro il Bologna i campioni d’Italia sono andati in svantaggio e, come evidenziato da Adani a ‘La Domenica Sportiva’, si sono resi protagonisti di un “primo tempo molto negativo”. L’ex difensore ha sottolineato gli errori di Luis Henrique, Bisseck e Akanji in occasione del gol di Pobega, ma ha ricordato anche altre circostanze in cui pure giocatori come Barella e Bastoni sono stati troppo leggeri.

“Nel secondo tempo, però, l’Inter ha dominato”, ha ricordato Adani. Secondo l’opinionista il motivo per cui l’Inter in Serie A non sembra avere rivali, mentre in Europa paga dazio è che in Italia “riesce a rimediare perché è molto più forte degli avversari. Ma poi col Bruges in Champions ha preso quattro gol”.