L'Inter crolla in casa a San Siro contro un Bruges trascinato da un Tresoldi che fa sempre più gola a Italia e Germania e Chivu finisce nel mirino dei tifosi nerazzurri, che rimpiangono le cavalcate con Inzaghi

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Doveva essere la partita della rivalsa in Champions League dopo la sconfitta all’esordio contro il Real Madrid per l’Inter. Invece la serata di San Siro si è trasformata in un incubo per i nerazzurri, travolti dall’oggetto dei desideri di Roberto Mancini e Jurgen Klopp Nicolò Tresoldi, che ha dominato il suo derby personale da tifoso del Milan con una tripletta. Per l’Inter si tratta della settima sconfitta nelle ultime otto partite in Europa, con Cristian Chivu che finisce sul banco degli imputati e i tifosi nerazzurri che rimpiangono le cavalcate con Simone Inzaghi in panchina.

Tresoldi da urlo, la sfida tra Mancini e Klopp e pronta a infiammarsi

Quella di martedì 13 ottobre è una serata che difficilmente Tresoldi dimenticherà. Da grandissimo tifoso del Milan, alla sua prima partita ufficiale a San Siro Nicolò ha travolto l’Inter con una tripletta da grande attaccante. Un’impresa incredibile quella realizzata dal classe 2004, diventato l’unico giocatore nella storia a segnare tre gol ai nerazzurri in Champions dopo Gareth Bale nel 2010, e che inevitabilmente infiammerà la battaglia tra i ct Mancini e Klopp, già da tempo interessati a lui ma che ora senza dubbio saranno pronti a fare carte false per convincerlo a vestire la maglia dell’Italia o della Germania. Al momento però Tresoldi sembra non voler pensare a quale Nazionale rappresenterà in futuro, come confermano le sue parole a Sky Sport: “Ho parlato con Mancini e con Klopp, con le federazioni. Adesso vedremo, mi diverto a Bruges, mi diverto con l’Under-21 tedesca. Adesso però penso all’Europeo U-21”.

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L’Inter, con Chivu la Champions sta diventando un incubo

La prestazione da urlo di Tresoldi e di tutto il Bruges conferma però quella che sta diventando una tendenza più che preoccupante per l’Inter, sempre più vittima delle sue amnesie difensive e individuali e di un rendimento disastroso in Champions League, dove i nerazzurri hanno collezionato ben sette sconfitte nelle ultime otto partite, alcune delle quali arrivate contro avversarie decisamente alla portata, e si ritrovano ancora a zero punti nella classifica di questa stagione dopo due giornate, complicando non poco le possibilità di qualificarsi per gli ottavi.

Chivu finisce nel mirino dei tifosi, il confronto impietoso con Inzaghi

Un rendimento che per i tifosi dell’Inter sui social ha un principale responsabile, ovvero Chivu, che nonostante l’ottimo inizio in Serie A è finito sul banco degli imputati in seguito all’ennesima prestazione deludente in Champions League. Al tecnico nerazzurro viene soprattutto rinfacciato di aver “distrutto l’Inter di Inzaghi in Europa” come scrive Raffaele, con altri utenti come Riccardo che lo invitano a prendere spunto da chi lo ha preceduto: “Chivu faccia un passo indietro e torni a giocare come Inzaghi, perché sta tutta qui la solfa, lo so io, lo sapete voi e lo sa lui”.

Il confronto tra gli ultimi due allenatori dell’Inter in Europa è infatti al momento impietoso per Chivu, che dopo un buon inizio nella passata (ma contro squadre di livello ben inferiore) ha raccolto una cocente eliminazione ai playoff per mano del Bodo Glimt e zero punti nell’attuale edizione, mentre in tre stagioni – con una squadra che secondo alcuni tifosi non era competitiva come quella attuale – Inzaghi aveva conquistato la bellezza di due finali, vedendosi sfuggire il titolo nella prima occasione per un solo gol contro il Manchester City di Pep Guardiola.