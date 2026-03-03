Inter troppo brutta a Como: Chivu sotto attacco, due i capi d’accusa per i tifosi sui social

Il pareggio senza reti nell’andata della semifinale di Coppa Italia dà un vantaggio ai nerazzurri, ma per il web la prestazione è stata deludente: per molti supporter la colpa è del tecnico

Lo 0-0 di Como dà all’Inter un piccolo vantaggio in vista della semifinale di Coppa Italia di ritorno a San Siro ma non viene digerita dai tifosi nerazzurri: in molti sui social se la sono presa con Cristian Chivu, due i capi d’accusa contro il tecnico.

Inter deludente a Como, critiche per Chivu

Zero è il numero che racconta al meglio la prestazione dell’Inter a Como nell’andata della semifinale di Coppa Italia e che sintetizza anche pro e contro della prestazione dei nerazzurri al Sinigaglia: lo 0-0 finale dà un piccolo vantaggio alla squadra di Cristian Chivu in vista del ritorno a San Siro, ma l’altro zero, quello alla voce dei tiri in porta, solleva dubbi, critiche e interrogativi da parte dei tifosi sui social. Per molti, infatti, il tecnico non è riuscito a mettere in campo una squadra in grado di rendersi mai realmente pericolosa.

I due capi d’accusa contro Chivu

Due i capi d’accusa mossi nei confronti di Chivu dai tifosi dell’Inter. Il primo riguarda il turnover eccessivo, con l’inedito 3-5-1-1 (o 3-4-2-1) e un paio di giocatori fuori ruolo, come Frattesi trequartista e Diouf sulla destra, ruolo in cui neanche in passato il francese aveva convinto. Dalla formazione troppo sperimentale, secondo gli interisti, sarebbero nati i problemi di gioco dei nerazzurri. La seconda imputazione, invece, riguarda i minuti finali, col Como scarico e l’Inter che, invece di tentare la via del gol, ha palleggiato a lungo senza affondare, spesso tenendo il pallone nella propria metà campo.

Gli attacchi dei tifosi

“Va bene risparmiare le energie, ma non abbiamo passato una volta la metà campo”, sottolinea EJ, uno dei tifosi a lamentarsi su X. “Il piano partita di Chivu era chiaro: ce la giochiamo a Milano”, scrive Tommaso. “Partita noiosa e orrenda, almeno non abbiamo perso e al ritorno si deciderà tutto”, scrive InterFCis. Durissimo Vincenzo: “Chivu è un non allenatore, mi sto veramente stufando di questo non gioco… Il Como invece gioca bene”.

“Questo 0-0 è un mezzo miracolo”, aggiunge Angelo. “Sono nerazzurro, ma negli ultimi minuti contro il Como l’Inter ha fatto una melina estremamente irritante in difesa, neanche dovesse difendere un vantaggio per la partita di ritorno. Ma Chivu non dice niente?”, scrive Pasquale. “Oggettivamente partita brutta stasera, soprattutto per il possesso finale. Però con un’Inter così rimaneggiata non abbiamo rischiato tanto”, ammette Tifone.