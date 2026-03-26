Inter, trovato il nuovo Lookman: assalto a Diaby, lo porta Thuram e lo libera Salah

Marotta a caccia di un calciatore dalle caratteristiche simili a quelle dell'ex Atalanta: torna di moda la freccia francese già inseguita durante il mercato di gennaio

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Se Lookman non è approdato all’Inter la scorsa estate, è anche perché il club nerazzurro non ritenuto che fosse ancora il momento giusto di avviare una rifondazione profonda della rosa. Che avverrà, invece, tra una manciata di mesi. L’ex Atalanta è ormai un giocatore dell’Atletico Madrid, ma resta l’idea di ingaggiare un calciatore – forte – dalle caratteristiche simili. E torna di moda Moussa Diaby, freccia dell’Al-Ittihad, già cercato invano durante il mercato di riparazione. Questa volta, però, Marotta farà sul serio: c’entrano anche Thuram e Salah.

Inter, trovato il nuovo Lookman: è Diaby

Il braccio di ferro estivo con l’Atalanta ha visto prevalere i Percassi nonostante a sostegno di Marotta ci fosse anche lo stesso Lookman. Ormai è acqua passata: il futuro si chiama Moussa Diaby, 26 anni, 170 centimetri, 11 presenze nella nazionale francese e una fugace apparizione in Serie A col Crotone da gennaio a giugno del 2018 senza riuscire a lasciare il segno. Esploso con la maglia del Bayer Leverkusen dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, nell’estate del 2023 Diaby fu acquistato dall’Aston Villa per 50 milioni.

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Sei gol in Premier e via a una nuova sfida, questa volta in Arabia Saudita. L’Al-Ittihad, ex club di Benzema allenato da Sergio Conceicao, ha staccato un assegno da 65 milioni per assicurarsi le sue accelerazioni devastanti, riconoscendogli uno stipendio da 15 milioni più bonus all’anno. Nelle intenzioni di Chivu il classe 1996 nato a Parigi, che si trova più a suo agio sulla corsia destra (Lookman, invece, gioca a sinistra) sarebbe la pedina perfetta per quella svolta tattica che non si è registrata in estate a causa del mancato acquisto dell’ex Pallone d’Oro africano. Con Diaby l’Inter potrebbe iniziare a smarcarsi dal 3-5-2 di stampo Inzaghiano per virare sul 3-4-2-1.

Lo porta Thuram: quanto vale Tikus

L’Inter cambierà tanto, lo richiede l’età media della rosa. Ma sarà sacrificato anche un big, forse due se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per Bastoni, sempre più nel mirino del Barcellona. Ma se il difensore della Nazionale è un punto fermo dello scacchiere nerazzurro, Thuram sta deludendo tutti. Confermato il solito trend: avvio di stagione a mille all’ora, poi su col freno a mano. Un solo gol nelle ultime 16 uscite tra le varie competizioni e prestazioni mai in linea con le aspettative.

Preso a costo zero da Marotta, in estate si attiverà la clausola rescissoria da 85 milioni di euro, che lo rende inavvicinabile soprattutto in virtù del suo rendimento. Però la posizione del club di viale della Liberazione è molto più morbida rispetto a quella su Bastoni: per dare il via libera alla cessione di Tikus potrebbe bastare un’offerta da 55-60 milioni di euro. Soldi da destinare all’acquisto di Diaby, legato all’Al-Ittihad da un contratto fino al 2029.

Salah può liberare Diaby

Come rivela il Corriere dello Sport, il club di Gedda strizza l’occhio a Salah, che nei giorni scorsi ha annunciato l’addio al Liverpool. Il fuoriclasse egiziano è ritenuto il calciatore giusto per riportare l’Al-Ittihad al top e dare nuovo lustro alla Saudi Pro League, sul cui appeal rischia di pesare non poco anche la guerra in Medio Oriente.

L’ingaggio di Salah faciliterebbe l’uscita di Diaby anche a prezzo di saldo, con l’Inter pronta a sfruttare il momento giusto per piazzare la zampata decisiva.