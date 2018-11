Inter, turnover e la spinta di San Siro per battere il Genoa

All’orizzonte c’è il Barcellona, ma per l’Inter oggi conta soltanto la sfida col Genoa. I propositi di “remuntada” della squadra di Spalletti passano attraverso una vittoria sui rossoblu davanti ai 70mila di San Siro. Un risultato niente affatto scontato, se si pensa che il Genoa è la squadra rivelazione del campionato, che ha espresso un buon calcio sotto la gestione Ballardini e che – soprattutto – con l’avvento di Juric è riuscito a fare quello che a nessun’altra squadra è riuscito in stagione: fermare la Juventus.

CALI VIETATI – Per questo motivo, nonostante l’annunciato turnover, Spalletti è stato chiaro: “Niente cali di concentrazione”. Per battere i rossoblu il tecnico nerazzurro punta su Lautaro Martinez, chiamato a dare un po’ di respiro a Icardi sul fronte avanzato. Maurito ha tirato egregiamente la carretta sino ad ora ed è chiamato a ripetersi nelle prossime sfide, col Barca e a Bergamo contro l’Atalanta. Per Lautaro una bella occasione per mostrare di che pasta è fatto. Riflettori puntati anche su Gagliardini, che dovrebbe riprendersi la cabina di regìa, mentre è ballottaggio in avanti tra Candreva e Politano e tra Keita e Perisic. Dovrebbero accomodarsi in panchina, invece, il rientrante Nainggolan e Joao Mario, rivisto a sorpresa a Roma contro la Lazio.

CHANCE PER DALBERT – Potrebbe essere una buona occasione anche per Dalbert, in predicato di dare un turno di riposo ad Asamoah. Il laterale sinora non ha convinto del tutto, ma il gioco di Spalletti passa anche e soprattutto dalla spinta sugli esterni ed uno come lui potrebbe rivelarsi fondamentale nell’arco della stagione. Lo sa bene il tecnico nerazzurro, che sta centellinando l’impiego di tutti per avere risposte confortanti da ogni componente della rosa.

E IL GRIFONE? – In casa Genoa occhio al rientro di Romero, che ha scontato la squalifica in settimana. Fuori causa Criscito, sostituito da Zukanovic. Chance in mediana per Sandro, mentre è ballottaggio in attacco tra Pandev e Kouamé come partner del capocannoniere Piatek. La squadra di Juric ha il dente avvelenato per la sconfitta in extremis patita nel recupero di mercoledì contro il Milan e stavolta vuole uscire a tutti i costi da San Siro con un risultato positivo.

