Inter tutta cuore e Lukaku: il Bologna è ribaltato

Un’Inter tutta cuore e grinta passa in rimonta a Bologna continuando a mettere pressione alla Juventus. Alla vigilia della delicatissima trasferta di Champions League a Dortmund la squadra di Conte ottiene il secondo successo esterno consecutivo, con lo stesso risultato di Brescia. Gara ancora più difficile per i nerazzurri vista la superiore qualità dell’avversario rispetto a martedì, ma Handanovic e compagni hanno saputo recuperare lo svantaggio maturato ad inizio del secondo tempo nonostante una formazione rimaneggiata.

Doppietta di Lukaku, che sale a quota 9 gol in campionato, ma decisivo anche Lautaro con un assist e il rigore procurato al 90’ per fallo di Orsolini.

Al “Dall’Ara” la fa da padrona la pioggia, insieme ai ritmi altissimi imposti dalle due squadre. Gran pressing e interventi duri, ma non mancano la qualità del gioco e le occasioni, quasi tutte di marca interista dopo l’opportunità iniziale di Sansone che impegna Handanovic in una parata imperfetta prima che Skriniar anticipi provvidenzialmente Palacio.

Il resto della prima frazione vive sui due gol annullati all’Inter per altrettanti interventi del Var, che vede bene sia al 34’ quando cancella la rete di Lautaro, bravo ed elegante nello scartare Skorupski, ma dopo essere partito da fuorigioco, e al 38’ quando l’urlo di Lukaku è strozzato dal fatto che, sul cross di Lazaro, il pallone aveva completamente varcato la linea di fondo.

I ritmi non si abbassano in avvio di ripresa, quando il Bologna passa a sorpresa in vantaggio: al 15’ è Soriano a sorprendere Handanovic dalla distanza, complice una deviazione di un difensore nerazzurro proprio davanti al portiere sloveno.

La gara si accende, il Bologna aumenta i giri invece di abbassare il baricentro e Conte si affida alle sostituzioni mandando in campo Vecino e Candreva. Al 30’ Lukaku pareggia raccogliendo una corta respinta di Skorupski su tentativo di Skriniar, centravanti d’eccezione e azione avviata da Lautaro. Solo adesso il Bologna accusa la stanchezza e finisce in trincea: nell’Inter entra anche Politano, ma i rossoblù resistono fino all’episodio del rigore. Lukaku spiazza freddamente Skorupski facendo esplodere la gioia di Conte e di tutta la panchina nerazzurra.

SPORTAL.IT | 02-11-2019 19:59