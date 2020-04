Inter, tutti i rimpianti di Nainggolan

Un Radja Nainggolan felice di aver ritrovato il Cagliari, ma ancora ferito per come è terminata l'esperienza all'Inter. Questo il quadro che emerge dalla chiacchierata che il belga si è regalato in queste ore, prendendo parte a una diretta Instagram sulla pagina del tennista Fabio Fognini.

"In nerazzurro avevo ritrovato Spalletti – ha spiegato il 'Ninja' -. Si tratta di un allenatore che mi conosceva e che mi aveva fortemente voluto. Sono arrivato lì con tanto entusiasmo. Forse potevo rendere di più, non si è visto il migliore Nainggolan, ma speravo in una possibilità che non è arrivata".

Il centrocampista però non si dà per vinto: "L'Inter quest'anno è cambiata molto, penso che avrei potuto dire la mia. Ma ho ancora due anni di contratto, vedremo cosa succederà. All'interno dello spogliatoio mi sono trovato bene, ho legato con tutti e li sento ancora".

SPORTAL.IT | 22-04-2020 21:18