Inter: tutti vogliono Nainggolan

Sarà sicuramente uno dei pezzi pregiati del mercato di Gennaio. Radja Nainggolan è infatti finito su parecchi taccuini dei vari operatori di mercato delle squadre di serie A.

La pretendenti al centrocampista neroazzurro aumentano di giorno in giorno: se prima il suo ritorno a Cagliari sembrava la destinazione più probabile (si parlava anche di uno scambio ipotetico con Cragno o Pavoletti), ora che il mercato entra nel vivo si affacciano alla finestra nuove possibilità.

La Fiorentina è una di queste. In estate l’Inter aveva messo nel mirino Milenkovic e Castrovilli, ma la Fiorentina, che punta a rafforzarsi, non può fare a meno di due elementi chiave per cui bisognerà pensare ad altre soluzioni per vestire di viola il belga. Per quanto riguarda il Sassuolo invece, tutto passa dalla volontà della società neroverde di cedere qualche gioiello. Conviene? A Carnevali l’ultima scelta.

Quello che è certo è che Nainggolan è sotto contratto con i nerazzurri sino al 2022 e ha un ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione: un investimento davvero importante per chiunque decidesse di puntare sul “Ninja”.

OMNISPORT | 23-12-2020 11:20