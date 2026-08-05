Inter, tutto su Stankovic: il no alla maxi-offerta dalla Premier e la scelta sul futuro di Calhanoglu   

Respinta la carica del Brentford per il serbo, oggi titolare contro il Milan: per la società è il futuro del centrocampo nerazzurro, ma potrebbe diventarne subito il presente

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’Inter ha rifiutato una maxi-offerta per Aleksandar Stankovic proveniente dalla Premier League, un chiaro segnale della volontà del club nerazzurro di puntare sul serbo per il futuro del proprio centrocampo. Ma il figlio d’arte, che dovrebbe essere titolare oggi contro il Milan, potrebbe diventare un giocatore chiave anche per il presente dell’Inter: dipende tutto da Hakan Calhanoglu.

Inter, no al Brentford per Stankovic

Aleksandar Stankovic non si tocca. Questo il chiarissimo messaggio mandato dall’Inter col suo no alla proposta del Brentford, club di Premier League che, secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, ha presentato ai nerazzurri un’offerta a dir poco allettante per il cartellino del serbo, figlio della leggenda interista Dejan Stankovic.

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La società inglese ha messo sul piatto un’offerta da ben 40 milioni di euro, che avrebbe assicurato all’Inter una ricca plusvalenza: a inizio mercato i nerazzurri hanno rilevato il cartellino di Stankovic dal Bruges per 23 milioni di euro. Secca la risposta di Beppe Marotta e dei suoi uomini mercato: no, grazie.

Stankovic presente e futuro dell’Inter

Stankovic, 21 anni, non si tocca perché rappresenta il futuro dell’Inter. In lui i dirigenti nerazzurri e Cristian Chivu hanno intravisto enormi potenzialità e non sono disposti a sacrificarlo neanche per una somma che, unita a quelle già stanziate per il mercato 2025/26, permetterebbe a Marotta di avere maggiori margini di manovra nella trattativa per Curtis Jones, l’obiettivo scelto per rafforzare il centrocampo. Ma il no al Brentford è motivato anche da un’altra ragione: oltre al futuro, Stankovic potrebbe rappresentare anche il presente dell’Inter.

La corte del Fenerbahce a Calhanoglu

E non ci riferiamo esclusivamente al derby col Milan in programma oggi a Perth, in cui il centrocampista serbo dovrebbe partire titolare. Mentre punta forte su Stankovic, il club nerazzurro continua infatti a riflettere su Hakan Calhanoglu, al suo ultimo anno di contratto e con cui l’Inter non ha avviato alcuna trattativa per il rinnovo. Non solo: negli ultimi giorni il Fenerbahce è tornato a corteggiare il regista turco.

Stankovic e il coraggio di Chivu

L’Inter nega di voler avviare qualunque trattativa per la cessione di Calhanoglu, ma se nelle gare di agosto, tra pre-season e prime partite di campionato, Stankovic dovesse convincere come vertice basso del centrocampo di Chivu, beh allora negli ultimi giorni di mercato la situazione potrebbe cambiare. Il tecnico rumeno, d’altra parte, ha mostrato di non aver paura a dare fiducia ai giovani: rinunciare a Calhanoglu per scommettere tutto su Stankovic non sarebbe una mossa da escludere.