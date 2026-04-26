Inter U.23, missione fallita: sconfitta con l’Union Brescia e niente playoff, verdetti e programma

L’Inter U23 cade contro il Brescia e dice addio ai playoff. Decisivo il gol di Crespi, mentre la classifica cambia volto con il sorpasso del Renate sul Lecco.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Si chiude con una sconfitta e con l’amaro in bocca la stagione dell’Inter U23, battuta 0-1 dall’Union Brescia nell’ultima giornata e fuori dalla corsa playoff. Un risultato che pesa, perché arrivato al termine di una gara equilibrata e decisa da un singolo episodio. I nerazzurri vedono così sfumare l’obiettivo proprio sul traguardo, mentre il Brescia festeggia un successo che vale il secondo posto in classifica. Una serata che ridisegna anche gli equilibri alle spalle della capolista, tra sorpassi e colpi di scena. Il finale di stagione nel girone conferma quanto ogni dettaglio possa fare la differenza. Ecco il punto sulla 38a giornata del Girone A di Serie C.

Inter U23, occasione mancata

Per l’Inter U23 è una sconfitta che pesa più del risultato stesso. La squadra nerazzurra ha giocato una partita ordinata, restando in equilibrio per lunghi tratti senza però riuscire a trovare lo spunto decisivo. Ancora una volta è mancata concretezza negli ultimi metri, limite che ha accompagnato la squadra in diversi momenti della stagione. L’episodio che decide il match arriva nella ripresa e condanna i nerazzurri oltre i loro demeriti. Il sogno playoff si spegne così, lasciando spazio a qualche rimpianto per un percorso che poteva avere un epilogo diverso.

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Brescia cinico, secondo posto blindato

Dall’altra parte, il Brescia conferma solidità e capacità di colpire nei momenti chiave. Il gol di Crespi nella ripresa basta per portare a casa tre punti fondamentali e mettere al sicuro il secondo posto. La squadra di Corini centra così la seconda vittoria consecutiva, segnale di crescita nel momento più importante della stagione. Un risultato che permette ai lombardi di presentarsi alla fase nazionale dei playoff con una posizione privilegiata. La gestione della gara, senza eccessi ma con grande attenzione, è lo specchio di una squadra matura.

Scosse in classifica: sorpassi e crolli

L’ultima giornata regala anche diversi ribaltamenti nelle posizioni di vertice. Il Lecco crolla a sorpresa sul campo della Pergolettese e perde il terzo posto, superato dal Renate. La squadra guidata da Luciano Foschi completa la rimonta battendo la Pro Patria, trovando il gol decisivo nel finale. Occasione sprecata invece per il Trento, fermato sullo 0-0 e incapace di inserirsi nella lotta al podio. Un finale che cambia le gerarchie e rende ancora più interessante il quadro dei playoff.

Verdetti finali e prospettive

La giornata conclusiva definisce anche gli ultimi dettagli della griglia playoff. Il Cittadella incassa un’altra sconfitta e perde terreno, mentre la Giana trova un successo pesante per il sorpasso. L’AlbinoLeffe resta fuori dai giochi, mentre l’Alcione centra una storica qualificazione. Più indietro, l’Arzignano consolida la propria posizione con una vittoria netta. Il Vicenza chiude in grande stile con un largo successo, proiettandosi ora verso la Supercoppa. Un finale ricco di verdetti che chiude la regular season e apre la fase decisiva.

Ecco i risultati della 38a giornata del Girone A:

Alcione-AlbinoLeffe 2-0: Ciappellano (Alc) al 20’ p.t.; Bright (Alc) al 10’, Astrologo (Alb) al 22’ s.t

Arzignano-Pro Vercelli 3-0: Nanni al 6’, Mattioli al 13’, Moretti al 28’ s.t.

Cittadella-Giana 0-2: Ferri al 4’, Galeandro al 21’ s.t.

Dolomiti Bellunesi-Trento 0-0

Inter U23-Brescia 0-1: Crespi al 32’ s.t.

Lumezzane-Virtus Verona 4-1: Anatriello (L) al 22′, Caccavo (L) al 29′, Ghillani (L) al 44′, S. Mancini (L) al 47′ p.t.; autorete di Paghera (L) al 44’ s.t.

Ospitaletto-Novara 0-2: autorete di Casali (O) al 6’, Lanini al 30’ p.t.

Pergolettese-Lecco 3-0: Corti all’11’, Ferrandino al 46’ p.t.; Roversi al 21’ s.t.

Renate-Pro Patria 2-1: Tunjov (PP) al 31’, Vesentini (R) al 32’ p.t.; Delcarro (R) al 42’ s.t.

Triestina-Vicenza 1-6: Morra al 17’, Costa al 32’, Morra al 35’ p.t.; Rada al 4’, Morra al 6’, Rada al 13’, Voca al 28’ s.t.

Ecco il programma dei playoff:

TRENTO-GIANA

CITTADELLA-ARZIGNANO LUMEZZANE-ALCIONE