Inter U23 ko casalingo e Vecchi espulso, beffa Savoia all’85 su rigore

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Seconda sconfitta consecutiva per l’Inter U23, che cade a Sesto San Giovanni contro la Casertana al termine di una gara chiusa sul 2-3. I nerazzurri di Stefano Vecchi restano così fermi dopo il ko rimediato sul campo del Picerno. La squadra ospite, invece, conferma l’imbattibilità dopo quattro giornate di campionato. Nel Girone C sorride anche il Sorrento, ancora a punteggio pieno, mentre il Catania incassa un altro ko interno contro la Scafatese.

Inter U23, secondo ko consecutivo: passa la Casertana

L’Inter U23 non riesce a invertire la rotta e incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Picerno. La Casertana passa a Sesto San Giovanni per 3-2 e resta imbattuta dopo le prime quattro giornate. Gli ospiti sbloccano il risultato al 45’ con Henin, prima dell’autorete dello stesso giocatore al 57’ che riporta la sfida in equilibrio. Al 68’ Castelli firma il nuovo vantaggio campano, mentre Manconi porta la Casertana sul 3-1 al 79’. Mosconi accorcia all’88’, ma nel finale non arriva il pareggio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Savoia-Crotone, Zunno salva i rossoblù dal ko

Pareggio per 1-1 tra Savoia e Crotone, con i calabresi che evitano la sconfitta nel finale. Il Savoia passa in vantaggio al 24’ con Meola e riesce a conservare il risultato fino agli ultimi minuti. Il Crotone trova però il pareggio all’85’ grazie a Zunno, freddo dal dischetto. La squadra di Leandro Greco non riesce così a conquistare la prima vittoria stagionale, ma torna a muovere la classifica. Un punto che arriva dopo una gara nella quale i rossoblù hanno anche colpito una traversa nella ripresa.

Catania, altro tonfo interno: la Scafatese colpisce al 90’

Continua il momento difficile del Catania, sconfitto 2-1 al Massimino dalla neopromossa Scafatese. I campani passano in vantaggio al 17’ con Emmausso su rigore, poi Russo ristabilisce la parità al 54’. Quando il pareggio sembra ormai scritto, arriva la beffa per i siciliani: al 90’ Toscano trova il gol decisivo con una conclusione dalla distanza. Per il Catania è la terza sconfitta nelle prime quattro giornate, con appena tre punti raccolti finora.

Sorrento a punteggio pieno, Monopoli batte il Foggia

Il Sorrento resta invece in vetta al Girone C a punteggio pieno grazie alla quarta vittoria consecutiva. La squadra campana supera 1-0 il Picerno, con Cargnelutti decisivo al 44’ con una conclusione dalla distanza. Secondo derby perso in sei giorni per il Foggia, che cade 1-0 sul neutro di Bari contro il Monopoli. Decide al 36’ il tacco al volo di Capone. Nelle altre gare del girone arriva lo 0-0 tra Cosenza e Cavese, mentre Savoia e Crotone chiudono sull’1-1.

I risultati completi:

Girone B

Atalanta U23-Pescara 2-1. Marcatori: 64’ Valzania (P), 67’ Diao (A), 78’ Steffanoni (A).

Vado-Campobasso 0-1. Marcatori: 18’ Stoppa.

Guidonia-Reggiana 1-1. Marcatori: 42’ Celeghin (G), 45’ Sipos (R).

Pineto-Sambenedettese 2-1. Marcatori: 56’ Germinario (P), 73’ Vigliotti (P), 81’ Candellori (S).

Spezia-Livorno 2-0. Marcatori: 52’ Mazzocchi, 56’ Capomaggio.

Forlì-Vis Pesaro 2-1. Marcatori: 4’ Macri (F), 35’ aut. Onofri, 90’+2’ Coveri (F).

Gubbio-Latina 3-1. Marcatori: 20’ Cardascio (G), 38’ D’Angelo (L), 90’ Podda (G), 90’+7’ Minta (G).

Pianese-Grosseto 0-0.