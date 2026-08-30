Inter U23 solo un pari, nove gol tra Forlì e Pescara, Salernitana ancora senza vittorie

Ecco tutti i risultati degli anticipi della 2a giornata di Serie C. In campo solo i Gironi B e C nei quali non sono mancate le sorprese.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La seconda giornata di Serie C regala diversi risultati pesanti e soprattutto una serata ricca di gol ed emozioni. Nel Girone B il risultato più clamoroso arriva dal 6-3 tra Forlì e Pescara, con gli abruzzesi capaci di rimontare fino al 3-3 prima del crollo nel finale. Vittoria importante anche per lo Spezia, che supera di misura il Campobasso, mentre non vanno oltre lo 0-0 Pineto e Livorno. Nel Girone C, invece, l’Inter U23 pareggia 1-1 con l’Altamura, mentre il Catania incassa un’altra sconfitta. Primo punto per la Salernitana, fermata sull’1-1 dal Foggia.

Girone B: spettacolo a Forlì, lo Spezia trova i tre punti

La partita più spettacolare del turno si gioca tra Forlì e Pescara, con un incredibile 6-3 finale. Gli abruzzesi partono meglio e passano al 14′ con Meazzi, ma la risposta dei padroni di casa è immediata. Tra il 16′ e il 24′ Forlì ribalta completamente la situazione grazie ai gol di Munaretti, Petrelli e Macri. Il Pescara, rimasto in dieci uomini dal 33′, nonostante l’inferiorità numerica riesce comunque a rimettere in equilibrio la sfida.

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La rimonta del Pescara si completa nella ripresa, con Ferraris al 67′ e Guccione su rigore al 78′ che fissano il risultato sul 3-3. Quando la partita sembra ormai destinata a chiudersi in parità, però, il Forlì torna avanti all’87’ con Coveri. Nel recupero arriva poi la doppietta di Petrelli, prima su rigore al 95′ e poi al 100′, per il definitivo 6-3. Un finale incredibile consegna quindi tre punti ai padroni di casa dopo una gara ricca di ribaltamenti.

Nelle altre gare del Girone B, lo Spezia conquista i primi tre punti del campionato superando 1-0 il Campobasso. A decidere la sfida è Simone Mazzocchi, autore del gol al 61′. Finisce invece senza reti la partita tra Pineto e Livorno, con lo 0-0 che lascia invariato il risultato fino al triplice fischio. Non mancano comunque le emozioni nel finale, con Delle Monache e Djidji espulsi negli ultimi minuti.

Alle 18 arrivano altri tre risultati importanti. Il Grosseto espugna il campo dell’Ostiamare per 2-1: Gori porta avanti gli ospiti al 28′, Badje pareggia al 48′, poi Sabattini firma il gol decisivo al 66′. Il Ravenna supera invece il Latina per 3-1 dopo essere passato in svantaggio al 17′ con Ercolano. La risposta arriva con Rabbi al 34′, Duca nel recupero del primo tempo e ancora Rabbi al 58′. La Torres, infine, batte 1-0 la Sambenedettese grazie alla rete di Carboni al 63′.

I risultati in sintesi

• Ostiamare-Grosseto 1-2. Marcatori: 28’ Gori (G), 48’ Badje (O), 66’ Sabattini (G).

• Ravenna-Latina 3-1. Marcatori: 17’ Ercolano (L), 34’ Rabbi (R), 45’+1’ Duca (R), 58’ Rabbi (R).

• Torres-Sambenedettese 1-0. Marcatori: 63’ Carboni.

• Forlì-Pescara 6-3. Marcatori: 14’ Meazzi (P), 16’ Munaretti (F), 20’ Petrelli (F), 24’ Macri (F), 67’ Ferraris (P), 78’ rig. Guccione (P), 87’ Coveri (F), 90’+5’ rig. Petrelli, 90’+10’ Petrelli.

• Pineto-Livorno 0-0.

• Spezia-Campobasso 1-0. Marcatori: 61’ Mazzocchi.

Girone C: pari per l’Inter U23, Catania ancora ko

Nel Girone C l’Inter U23 non riesce a centrare la seconda vittoria consecutiva e pareggia 1-1 contro l’Altamura. I pugliesi passano in vantaggio al 36′ con Grande, che dopo la respinta di Melgrati è il più rapido a ribadire in rete. I nerazzurri reagiscono nella ripresa e al 50′ trovano il pareggio con Mosconi su calcio di rigore. L’attaccante non sbaglia dal dischetto e permette alla squadra di Vecchi di conquistare almeno un punto.

Continua invece il momento negativo del Catania, battuto 2-0 dal Monopoli. I padroni di casa sbloccano il risultato al 18′ con Garritano e trovano il raddoppio al 55′ grazie a Greco. Per i siciliani si tratta di un’altra battuta d’arresto dopo quella subita all’esordio proprio contro l’Inter U23, con il Catania che resta fermo in fondo alla classifica.

Primo punto stagionale invece per la Salernitana, che allo Zaccheria, a porte chiuse, pareggia 1-1 contro il Foggia. La squadra di Cosmi passa in svantaggio dopo appena un minuto, quando Luciani porta avanti i padroni di casa. Nella ripresa arriva la reazione granata con La Gumina, entrato da pochi minuti e subito decisivo al debutto con la nuova maglia. Dopo la sconfitta contro il Sorrento nella prima giornata, la Salernitana muove così la classifica ma resta ancora senza vittorie.

Gli altri risultati del Girone C completano un turno particolarmente movimentato. Il Savoia viene battuto in casa 2-1 dalla Casertana, nonostante il vantaggio iniziale firmato da Iob al 3′: gli ospiti ribaltano il risultato con Castelli e Mehic. Il Sorrento resta a punteggio pieno grazie all’1-0 sul Crotone, deciso dalla rete di Ricci al 69′. Successo esterno in extremis anche per il Potenza, che supera 2-1 il Cosenza con Bura al 95′, dopo i gol di Bando al primo minuto e Dametto al 49′.

I risultati in sintesi

• Foggia-Salernitana 1-1. Marcatori: 1’ Luciani (F), 52′ La Gumina (S).

• Savoia-Casertana 1-2. Marcatori: 3’ Iob (S), Castelli (C), Mehic (C).

• Sorrento-Crotone 1-0. Marcatori: 69’ Ricci.

• Cosenza-Potenza 1-2. Marcatori: 1’ Bando (P), 49’ Dametto, 90’+5’ Bura (P).