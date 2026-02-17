Anche l'Inter U23 sotto accusa, l'Ospitaletto furioso: "Arbitraggio scandaloso"

Dai veleni del derby d'Italia alle polemiche in Serie C: ecco cosa è successo nella sfida del girone A che ha visto protagonista la formazione di Stefano Vecchi

È “solo” Serie C, ma c’è ancora l’Inter di mezzo. Dopo il clima avvelenato che ha accompagnato il derby d’Italia sabato scorso, finisce nel mirino anche la formazione U23 del club nerazzurro. Il motivo? La conduzione arbitrale e gli episodi che hanno caratterizzato la sfida tra l’undici di Stefano Vecchi e l’Ospitaletto, nel girone A di Lega Pro.

Inter U23 sotto accusa, Ospitaletto furioso: “Arbitraggio scandaloso”

Non si placano le polemiche attorno al mondo Inter. Stavolta non c’entra la prima squadra allenata da Cristian Chivu, bensì l’U23 di Stefano Vecchi, che non è riuscita ad andare oltre il 2-2 in trasferta contro l’Ospitaletto. A lamentarsi, però, sono stati proprio gli avversari di turno, rappresentati nel post partita dal direttore sportivo Paolo Musso: “Penso che la squadra oggi sia stata encomiabile ancora una volta e penso che oggi siamo a commentare un arbitraggio a dir poco scandaloso, – ha sottolineato il ds senza troppi giri di parole – che è stato rivolto per tutta la partita ad avvantaggiare l’Inter con situazioni palesi, chiare, limpide. E questa cosa non va bene”.

Un paio gli episodi che, più di altri, hanno fatto andare su tutte le furie i padroni di casa: “C’è un rigore evidente, chiaro, che non ha nessun tipo di altra valutazione perché è rigore. L’hanno visto tutti. Era visibile chiaramente già a velocità reale, ce ne siamo accorti tutti dalla tribuna ed è impossibile non andare in revisione VAR. Poi, penso che ci siano stati altri episodi gravissimi, come una palla buttata dentro da parte dell’Inter, che è una cosa vergognosa“, ha precisato con fermezza Musso.

La replica di Stefano Vecchi: “Non so se Alexiou dovrà mettere dei punti…”

Direzione arbitrale che, a dir la verità, non ha convinto pienamente nemmeno l’Inter U23, che per larghi tratti ha fatto la partita in casa dell’Ospitaletto. Non si è fatta attendere la replica del tecnico Stefano Vecchi, che ha utilizzato una “card” del Var a chiamata, chiedendo l’intervento del Football Video Support in occasione della rete del 2-2 dei padroni di casa.

“C’è un fallo su Alexiou, – ha tuonato nel dopo gara l’ex Sudtirol – non so se l’arbitro abbia visto le immagini giuste, ma dalla nostra telecamera tattica abbiamo visto che c’era un fallo su Alexiou al limite dell’area: ha la bocca aperta e non si fa male da solo. C’è un blocco falloso e non so se Alexiou dovrà mettere dei punti“, ha detto piuttosto contrariato.

La Gumina ancora a segno per l’Inter U23

Al di là degli episodi arbitrali, la partita tra Ospitaletto e Inter U23 non è stata certo povera di emozioni. I nerazzurri si sono portati avanti con il solito La Gumina, a segno al minuto 13 della prima frazione. Poi, la risposta degli arancioblu, in gol con Messaggi a ridosso della mezzora.

Nella ripresa, Kamate ha provato a rimettere le cose a posto per l’undici di Vecchi, salvo poi doversi arrendere al gol di Torri all’84’. Una rete che equivale ad un’autentica beffa per l’Inter U23, che già assaporava l’aggancio in classifica a Renate e Cittadella. Nulla di fatto, con un punto che consolida soltanto il piazzamento playoff dei nerazzurri, non senza qualche rimpianto.