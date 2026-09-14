I nerazzurri di Chivu vanno sotto di due gol con due errori difensivi ma la ribaltano: Barella è un trascinatore, vanno a segno anche Carlos Augusto, Thuram, Pio Esposito e Bonny

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Uno schiaffo, anche due prima di reagire. Ci sono i demeriti dell’Inter ma anche i tanti meriti dell’Udinese che si presenta a San Siro senza alcun timore reverenziale. Abanqwah è il nome che non ti aspetti, Ekkelenkamp quello più prevedibile ma sempre utile. I friulani si portano in doppio vantaggio anche grazie alla complicità della retroguardia nerazzurra, piuttosto passiva, e a quella di “Pepo” Martinez che ha responsabilità su entrambi i gol subiti.

La squadra di Chivu ha però qualità in abbondanza nei singoli per rimettersi presto in piedi. Carlos Augusto dà la scossa, proprio come aveva fatto a Madrid, e Barella trova il pari ancor prima del duplice fischio. A quel punto l’inerzia della partita prende una piega facile da leggere. L’Inter è come uno squalo che sente l’odore del sangue: deve solo capire quando e come azzannare. I denti sono quelli di Thuram che spinge in porta un pallone perfettamente servitogli dal solito Diouf. Pio Esposito e Bonny poi fanno anche il quarto e il quinto prima del sigillo di Gueye che fissa il punteggio sul 5-3. Andiamo a conoscere i migliori e i peggiori dell’incontro di San Siro.