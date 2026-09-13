Inter-Udinese di lunedì, nessun retropensiero e nessun favoritismo: ecco il perchè della scelta

Ieri e stasera due grandi eventi musicali di scena all'ippodromo di San Siro, la concomitanza con la partita avrebbe richiesto uno sforzo per l'ordine pubblico

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

“Lunedì posticipo delle altre impegnate in coppa, giusto per la Roma che ha giocato giovedì in Turchia mentre non si capisce il posticipo dell’Inter che ha perso, a Madrid, martedì.A pensar male…“. Si chiudeva così l’editoriale di ieri di Tony Damascelli su “Il Giornale”, la prima firma sportiva del quotidiano milanese non era stato l’unico ad avanzare maliziosi sospetti sulla decisione della Lega di posticipare al lunedì sera la gara dell’Inter ma una ragione c’è.

I due concerti nella zona di San Siro

La squadra di Chivu era stata impegnata a Madrid in Champions martedì, è vero, apparentemente non c’era ragione per non farla giocare di sabato o di domenica ma come ricorda anche Calcioefinanza la scelta è stata dettata da una ragione logistica: nella giornata di ieri, sabato 12, e oggi domenica 13 settembre, infatti, l’adiacente Ippodromo Snai San Siro ospita il doppio concerto di Marracash e Guè, organizzato per celebrare i dieci anni dell’album Santeria.

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La decisione della Lega

La concomitanza tra una partita di campionato con in campo i campioni d’Italia e due grandi concerti avrebbe messo a dura prova l’intera zona di San Siro. Decine di migliaia di spettatori diretti all’Ippodromo si sarebbero sommati agli 80mila del Meazza, con un inevitabile impatto su trasporti pubblici, parcheggi e viabilità. Sarebbe stato necessario uno sforzo enorme delle forze dell’ordine per garantire l’ordine pubblico.

Per evitare una sovrapposizione difficile da gestire la Lega ha optato per lo spostamento di Inter-Udinese al lunedì sera, lasciando il weekend agli eventi musicali.

Lo sfogo di Marelli

Anche il talent arbitrale di Dazn, Luca Marelli, ha criticato..le critiche con un post su Facebook: “Posso sommessamente affermare che le polemiche sul calendario di Serie A sono oltre il fondo del barile? Se i promotori di questa ridicola polemica dovessero scavare ancora, potrebbero raggiungere il centro del pianeta. Anche basta, godiamoci questo campionato che, dalle prime giornate, si annuncia bellissimo. Buona Serie A a tutti”