Inter, Martinez sbaglia ancora: dopo il Real, erroraccio di Pepo pure con l’Udinese e i tifosi lo scaricano. Anche Chivu nel mirino

Altro errore per l'estremo difensore nerazzurro, che complica la gara dei suoi contro i friulani e fa infuriare i tifosi sui social

Momento non semplice per Joseph Martinez, che dopo la clamorosa leggerezza contro il Real Madrid, si rende protagonista di un errore a dir poco evitabile nella gara interna contro l’Udinese. Un errore che costa il momentaneo svantaggio di due reti all’Inter e costringe la squadra di Chivu a un avvio in salita. Sui social, i tifosi nerazzurri non perdonano e mettono nel mirino lo stesso tecnico rumeno.

Inter, avvio da dimenticare contro l’Udinese

Avvio da dimenticare per l’Inter contro l’Udinese di Kosta Runjaić nel posticipo che manda in archivio la quarta giornata di Serie A. I nerazzurri di Christian Chivu incassano, infatti, due gol in sette minuti e, appena dopo il quarto d’ora, sono costretti a rincorrere. A superare la difesa dei campioni d’Italia ci pensano James Abankwah, bravo a sfruttare lo spazio concesso in area dalla difesa di casa e a battere a rete di testa, e il Jurgen Ekkelenkamp, che anticipa tutti sul primo palo e infila il raddoppio. In 10′ minuti l’Inter sistema le cose con Carlos Augusto e Barella, ma la frittata ormai è fatta.

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Altro errore per Martinez

Sul taglio dell’olandese c’è, infatti, l’evidente errore di valutazione di Martinez, che sbaglia l’uscita sul cross di Keinan Davis e lascia scoperto il primo palo. Una papera che, dopo quella costata carissimo al Bernabeu nella sfida d’esordio in Champions League contro il Real Madrid, scatena inevitabilmente la rabbia dei tifosi della Benamata. “Cos’altro deve fare Martinez per farsi mandare a raccogliere pomodori nell’Agro Pontino?”, domanda qualcuno e ancora: “Ridatemi Handanovic piuttosto”.

I tifosi invocano Provedel e rimpiangono Sommer

I commenti a dir poco critici contro lo spagnolo non si contano e in tanti invocano Provedel. “Mi spiegate cosa è stato comprato a fare Provedel?” e poi: “Ma dare la 1 a Provedel e tenete Martinez con la 13 no?? L’anno scorso faceva benino con la 13”, “Martinez out”, “Martinez è meglio di Sommer vero?”, “Spiace per Martinez ma non è adatto. Mi sentivo più sicuro con Onana”, “Comunque Martinez non mi dà fiducia mi spiace”, “Come l’anno scorso all’inizio, ogni tiro un gol. Diciamo che l’anno scorso era colpa spesso di Sommer, quest’anno Martinez ha parato ma sta cominciando a fare errori anche lui…”.

Quante critiche per Chivu e Mkhitaryan

A far i conti con le critiche per l’avvio choc dei suoi è anche Chivu, a cui i tifosi imputano le scelte di formazione. In particolare, in trend ci finisce Henrikh Mkhitaryan: “Ancora bisogna vedere l’armeno. Questo stagista di allenatore ha stancato”, “Su Mkhitaryan inutile infierire, la responsabilità ce l’ha chi l’ha mandato in campo vista la panchina”, “Bella idea quella di mettere nonno Mkhitaryan contro la squadra più fisica del campionato”, “Giocatore finito da tempo mi spiace dirlo, ma la colpa non è sua è di chi lo fa giocare al posto di Sucic o Stankovic è di chi, prima ancora, l’ha rinnovato”.