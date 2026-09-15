Inter-Udinese, moviola: “Ti devi vergognare”, la rabbia di Kolarov verso l’arbitro

La prova dell’arbitro Pairetto a San Siro nel posticipo della quarta giornata di serie A analizzata al microscopio, il fischietto piemontese ha ammonito 2 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Alti e bassi per Luca Pairetto nel posticipo del lunedì di serie A: due soli ammoniti ma qualche svista di troppo nelle sanzioni disciplinari e nella gestione dei falli. Vediamo cosa è successo a San Siro.

Inter-Udinese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 7′ Zielinski rischia qualcosa perdendo palla al limite dell’area. Miller va giù, ma per il direttore di gara non c’è nulla. Validi i primi due gol dell’Udinese, di di Abankwah al 9′ ed Ekkelenkamp al 16′. Al 18′ contatto Thuram-Kabasele in area, con l’attaccante francese che finisce a terra: i due si strattonano a vicenda, l’arbitro lascia correre. Un minuto dopo il vice di Chivu, Kolarov, viene espulso dall’arbitro Pairetto in seguito a diverse frasi ingiuriose rivolte nei confronti del direttore di gara. Tra insulti vari l’ex terzino gli urla anche: “Ti devi vergoggnare”.

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Cartellini sbagliati

Al 26′ Carlos Augusto accorcia dopo un pallone recuperato da Bastoni con una leggerissima trattenuta ai danni di Unai Gomez e al 35′ Barella fa 2-2, gol valido.Al 51′ graziato Unai Gomez nai Gomez che stende Barella, Pairetto fischia il fallo ma non sanziona lo spagnolo. Errato il giallo sventolato in faccia a Mkhitaryan, ammonito per proteste a causa di una vistosa trattenuta di Unai Gomez.

I dubbi sul gol del sorpasso

Primo giallo al 45′, è per Davis che fa un brutto intervento ai danni di Zielinski Dubbi sul gol dell’Inter al 57′: Diouf serve Thuram che completa la rimonta per il 3-2. C’è comunque un check in sala VAR perché la posizione di Diouf – a prima vista – era dubbia, ma l’esterno nerazzurro è tenuto in gioco da Kamara. Al 59′ ammonito Mkhitaryan per proteste: l’armeno richiedeva un giallo ai danni di Unai Gomez per una trattenuta netta, errore dell’arbitro. Regolari i gol di Pio al 67′ e Bonny al 79′ così come la rete del 5-3 al 90′ di Gueye. Dopo 4′ di recupero finisce col successo dei nerazzurri.

Chi è l’arbitro Pairetto

Arbitro dal 1999, Pairetto – la scelta per Inter-Udinese- è figlio d’arte ed ha avuto una rapida ascesa nel mondo arbitrale arrivando negli organici nazionali già dopo solo 6 anni di tessera, venendo inquadrato alla CAI nel 2006. Ogni 3 anni, effettua i passaggi di categoria arrivando in CAN/B nel 2012. Nel 2016 viene inserito nell’organico CAN/A (oggi organico CAN) fino al raggiungimento di arbitro internazionale nel 2021. Nella scorsa stagione era stato impiegato inizialmente solo in B poi in A in Cagliari-Sassuolo e Verona-Parma. Ultima in A in Napoli-Como.

I precedenti tra le due squadre

L’Udinese aveva incrociato Pairetto 15 volte per un bilancio di 4 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte. L’Inter era stata diretta da Pairetto 13 volte: 8 le vittorie, 3 i pareggi, 2 le sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Moro e Yoshikawa con Colombo IV uomo, Marini al Var e Gariglio all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Davis, Mkhitaryan.